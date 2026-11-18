Apple ने भारत में अपने Maps ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसमें 300 से ज्यादा 3D लैंडमार्क, सड़क की असली तस्वीरें देखने वाला लुक अराउंड फीचर, कैमरे के जरिए रास्ता दिखाने वाला AR वॉकिंग डायरेक्शन्स और 11 भारतीय भाषाओं में जगहों के नाम देखने की सुविधा मिलेगी. कंपनी ने भारत की सड़कों को ध्यान में रखते हुए वॉयस नेविगेशन को भी बेहतर बनाया है.

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अगर आप किसी अनजान शहर में हैं और रास्ता पूछने के लिए सड़क किनारे किसी दुकान या पेट्रोल पंप का सहारा लेते हैं, तो Apple Maps का नया अपडेट आपके लिए खास हो सकता है. कंपनी ने भारत में अपने Maps ऐप को नए रूप में पेश किया है, जिसमें अब रास्ते सिर्फ सड़क के नाम से नहीं, बल्कि आसपास की पहचान वाली जगहों के आधार पर भी बताए जाएंगे.

Apple Maps में नए फीचर्स

ऐपल का कहना है कि भारत के लिए तैयार किए गए नए मैप्स में सड़क, इमारतों, पार्क, शॉपिंग सेंटर और दूसरी जगहों की जानकारी पहले से ज्यादा सटीक होगी. इसके साथ ही ऐप में 300 से ज्यादा मशहूर जगहों को 3D में दिखाया जाएगा. कंपनी ने भारत में Look Around, AR Walking Directions और लोकल भाषाओं में मैप देखने जैसे फीचर भी उपलब्ध कराए हैं.

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यह अपडेट ऐसे समय आया है जब भारत में Google Maps के अलावा Mappls जैसे ऐप भी लोगों को बेहतर नेविगेशन देने की कोशिश कर रहे हैं. Apple अब अपने Maps को भारत के लिए ज्यादा उपयोगी बनाना चाहता है.

अब पेट्रोल पंप और ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर बताएगा रास्ता

भारत में कई सड़कें ऐसी हैं जहां सही डायरेक्शन समझने के लिए सड़क का नाम जानना जरूरी नहीं होता. लोग अक्सर कहते हैं कि पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ना, मंदिर के सामने से निकलना या अगले ट्रैफिक सिग्नल पर बाएं जाना.

ऐपल ने अपने नैचुरल लैंग्वेज गाइडेंस फीचर को इसी जरूरत के हिसाब से बेहतर बनाया है. अब मैप्स की वॉयस गाइडेंस ज्यादा सामान्य और आसान भाषा में निर्देश दे सकती है. उदाहरण के लिए, ऐप कह सकता है कि पेट्रोल पंप के बाद दाएं मुड़ें या अगले ट्रैफिक सिग्नल पर बाएं जाएं.

ये फीचर्स उन इलाकों में ज्यादा काम आ सकती है जहां सड़क के नाम साफ नहीं हैं या लोग किसी जगह को स्थानीय पहचान से जानते हैं. Apple ने सड़क के आसपास मौजूद खंभों और दूसरी पहचान वाली जगहों को भी नेविगेशन में शामिल करने की कोशिश की है.

300 से ज्यादा मशहूर जगहें अब 3D में दिखेंगी

Apple Maps में अब भारत की 300 से ज्यादा प्रमुख जगहों को 3D में दिखाया जाएगा. इसमें मशहूर इमारतें, ऐतिहासिक जगहें और दूसरे प्रमुख लैंडमार्क शामिल हैं.

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इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स किसी जगह को सिर्फ मैप पर एक छोटे निशान के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि उसके आसपास की इमारतों और इलाके को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे.

उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े शहर में किसी मशहूर इमारत के पास जाना चाहते हैं, तो 3D मैप देखकर आसपास का इलाका समझना पहले से आसान हो सकता है. इससे किसी जगह को पहचानने और सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी.

Google Maps की Street View जैसी सुविधा अब Apple Maps में

Apple Maps में लुक अराउंड फीचर भी भारत में उपलब्ध हो गया है. यह Google Maps के Street View जैसा है. इसकी मदद से यूजर्स किसी सड़क या इलाके की वास्तविक तस्वीरें देख सकते हैं.

इस फीचर में सड़क की हाई-रेजोल्यूशन तस्वीरें और आसपास की जगहों को करीब से देखने का अनुभव मिलता है. यूजर्स किसी इलाके में जाने से पहले ही वहां की सड़क, इमारत और आसपास का माहौल देख सकते हैं.

इसका इस्तेमाल सिर्फ रास्ता खोजने के लिए नहीं, बल्कि किसी जगह को घूमने से पहले देखने के लिए भी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, आप किसी होटल, रेस्तरां या ऑफिस जाने से पहले आसपास की सड़क और प्रवेश द्वार देख सकते हैं. ऐपल के मुताबिक, भारत की इन तस्वीरों को दुनिया के दूसरे देशों में बैठे यूजर्स भी Look Around के जरिए देख सकते हैं.

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फोन का कैमरा उठाइए, सामने दिखेगा रास्ता

ऐपल मैप्स का AR वॉकिंग डायरेक्शन्स फीचर पैदल चलने वालों के लिए खास है. इसमें यूजर अपने आईफोन का कैमरा आसपास की इमारतों की तरफ उठाकर स्कैन कर सकता है. इसके बाद ऐप वास्तविक दुनिया के दृश्य पर रास्ते से जुड़े निर्देश दिखाता है.

यानी आपको बार-बार फोन की स्क्रीन पर मैप देखकर यह समझने की जरूरत नहीं होगी कि किस दिशा में जाना है. कैमरे के सामने दिखाई देने वाली सड़क और इमारतों के साथ डिजिटल निर्देश भी दिखाई देंगे. यह फीचर खास तौर पर बड़े शहरों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और अनजान जगहों पर पैदल चलते समय उपयोगी हो सकता है.

11 भारतीय भाषाओं में देख सकेंगे जगहों के नाम

ऐपल मैप्स में अब अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अन्य भारतीय भाषाओं का सपोर्ट भी जोड़ा गया है. इसमें बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ओड़िया और उर्दू शामिल हैं.

इस फीचर में जगहों के नाम दो भाषाओं में दिखाए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपका iPhone अंग्रेजी में सेट है और आप दिल्ली का मैप देख रहे हैं, तो जगहों के नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिखाई देंगे. मुंबई में अंग्रेजी के साथ मराठी के नाम भी दिख सकते हैं.

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यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो किसी शहर में स्थानीय भाषा के बोर्ड देखकर जगह पहचानते हैं. इससे मैप पर दिखाई देने वाले नाम और सड़क पर लगे साइनबोर्ड के बीच अंतर कम हो सकता है.

एक सफर में 15 जगहों तक जोड़ सकेंगे

Apple Maps में मल्टी-स्टॉप रूटिंग की सुविधा भी दी गई है. इसमें यूजर्स एक ही सफर में 15 जगहों तक जोड़ सकते हैं. अगर आपको एक दिन में कई जगह जाना है, तो हर बार नया रास्ता बनाने के बजाय सभी जगहों को पहले से जोड़कर यात्रा की योजना बनाई जा सकती है. Mac या iPad पर बनाया गया रूट आईफोन के साथ सिंक भी हो सकता है.

इसके अलावा Share ETA फीचर से आप अपने सफर का अनुमानित समय परिवार या दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं. अगर रास्ते में देरी होती है, तो उन्हें अपडेटेड समय भी मिल सकता है.

मेट्रो, बस और भारतीय रेलवे का रास्ता भी दिखाएगा

ऐपल मैप्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानकारी भी उपलब्ध है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में यूजर्स आसपास के ट्रांजिट स्टेशन खोज सकते हैं और अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं. ऐप में पसंदीदा रूट सेव करने की सुविधा भी है. इसके अलावा, यात्रा के दौरान यह नोटिफिकेशन दे सकता है कि अब उतरने का समय हो गया है.

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Apple Maps में भारतीय रेलवे के जरिए यात्रा की योजना बनाने का सपोर्ट भी दिया गया है. इससे ट्रेन और शहर के सार्वजनिक परिवहन को मिलाकर यात्रा की योजना बनाने में मदद मिल सकती है.

साइकिल चलाने वालों के लिए भी नया फीचर

ऐपल मैप्स में साइकलिंग डायरेक्शन्स भी जोड़े गए हैं. इसमें रास्ते की ऊंचाई, साइकिल लेन और सीढ़ियों जैसी जानकारी दी जा सकती है. अगर कोई शख्स साइकिल से यात्रा कर रहा है, तो उसे रास्ते में आने वाली चढ़ाई, बाइक लेन और दूसरे संभावित रास्तों के बारे में जानकारी मिल सकती है. इसके अलावा, यूजर्स अपनी पसंद के रास्ते खुद भी बना सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं.

ऐपल मैप्स अब गूगल मैप्स को देगा टक्कर?

भारत में गूगल मैप्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर होता है. Android स्मार्टफोन की बड़ी संख्या इसकी लोकप्रियता की एक वजह है. इसके अलावा Mappls जैसे भारतीय नेविगेशन ऐप भी बाजार में मौजूद हैं.

Apple Maps का नया अपडेट कंपनी की इस कोशिश को दिखाता है कि वह iPhone यूजर्स को सिर्फ गूगल मैप्स पर निर्भर रहने से रोक सके. Look Around, AR Walking Directions, 3D लैंडमार्क और स्थानीय भाषा में मैप जैसे फीचर ऐपल मैप्स को ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं.

हालांकि, नेविगेशन ऐप की असली परीक्षा सड़क पर होती है. भारत में ट्रैफिक, सड़क निर्माण, अचानक बंद रास्ते, छोटी गलियां और स्थानीय बदलाव बहुत तेजी से होते हैं. ऐसे में ऐपल मैप्स की नई सुविधाएं कितनी सटीक काम करती हैं, यह इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा.

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