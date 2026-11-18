कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं. इस दौरान वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे. यहां उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट लिडिया पोलग्रीन के साथ एक खास बातचीत की .

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इस सेशन के बाद संस्थान के छात्रों और फैकल्टी के साथ एक खुला प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम के बाद सामने आई तस्वीरों में संस्थान के भीतर भारी भीड़ और राहुल गांधी को लेकर छात्रों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला.

राहुल गांधी सफेद कुर्ता-पायजामा और काली नेहरू जैकेट पहने नजर आए. इस दौरान हॉल में मौजूद छात्राओं के बीच उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लगी रही. वहीं टीचर और दूसरे लोग भी उनसे मिलने और बात करने के लिए उत्सुक नजर आए.

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किताब पर दिए ऑटोग्राफ और खिंचवाई सेल्फी

कार्यक्रम खत्म होने के बाद छात्राओं ने राहुल गांधी को घेर लिया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं. कई युवा अपने मोबाइल फोन निकालकर उनके साथ सेल्फी लेते दिखे, जिसमें राहुल भी मुस्कुराते हुए शामिल हुए. उन्होंने छात्रों को अपना ऑटोग्राफ भी दिया. इस दौरान भीड़ में मौजूद एक छात्रा के हाथ में सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग' नजर आई.

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भारत की आर्थिक स्थिति पर उठाए सवाल

इससे पहले कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि भारत का पुराना आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही काम करना बंद कर चुका है और आज देश के सामने भारी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली जैसी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं.

उन्होंने सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी पहलों की आलोचना करते हुए कहा कि ये नीतियां देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने में असफल रही हैं. उनके मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था की असली ताकत छोटे-मझोले उद्योग और कृषि क्षेत्र हैं, जो रोजगार पैदा करने का मुख्य जरिया हैं, लेकिन आज ये रीढ़ टूट चुकी है.

राहुल ने दावा किया था कि सिर्फ सर्विस सेक्टर के भरोसे देश के सभी युवाओं को भविष्य नहीं दिया जा सकता, इसलिए मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आधार का होना बेहद जरूरी है.

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न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बातचीत के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिकागो के लिए रवाना हो गए. न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, शिकागो के लिए अपनी फ्लाइट में चढ़ने से पहले गांधी ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) टीम के सदस्यों से बातचीत की

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