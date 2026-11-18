December Grah Gochar 2026: दिसंबर का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है. इस दौरान कई बड़े ग्रहों की चाल और राशि में बदलाव होगा. महीने की शुरुआत में ही राहु-केतु राशि परिवर्तन करेंगे. इसके बाद शनि अपनी चाल बदलेंगे और गुरु वक्री हो जाएंगे. वहीं, 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे. ग्रहों के इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है.

और पढ़ें

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहों की बदलती चाल से कुछ राशियों के लोगों को करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. कारोबार में लाभ और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिसंबर में कौन-कौन से ग्रह कब अपनी चाल बदलेंगे और किन राशियों को इसका लाभ मिल सकता है.

दिसंबर 2026 में कब-कब बदलेंगे ग्रहों की चाल?

दिसंबर 2026 में ग्रहों की चाल में कई बड़े बदलाव होंगे. 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे. वहीं, 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे. इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

राहु-केतु का राशि परिवर्तन क्यों है खास?

राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है. ये करीब 18 महीने में अपनी राशि बदलते हैं. इस बार 5 दिसंबर को राहु मकर और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे.

Advertisement

ज्योतिष शास्त्र में राहु को अचानक होने वाली घटनाओं, महत्वाकांक्षा और भ्रम का कारक माना जाता है. वहीं, केतु का संबंध आध्यात्मिकता, वैराग्य और आत्मचिंतन से जोड़ा जाता है. इनके राशि परिवर्तन से नौकरी, कारोबार और निजी जीवन से जुड़े मामलों में बदलाव आ सकते हैं. कुछ लोगों को कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ को रिश्तों और पारिवारिक मामलों में तालमेल बनाकर चलना होगा.

शनि की मार्गी चाल से मिलेगी राहत?

11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी चाल चलेंगे. फिलहाल शनि इसी राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं. शनि के मार्गी होने से लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद बढ़ सकती है. नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है. वहीं, कारोबार करने वालों को पुरानी योजनाओं से फायदा मिल सकता है.

गुरु की वक्री चाल का किन मामलों पर पड़ेगा असर?

13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे. ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, विवाह, धन और संतान से जुड़े मामलों का कारक ग्रह माना जाता है. गुरु की चाल में इस बदलाव के कारण इन क्षेत्रों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है. वहीं, नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों को कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए.

Advertisement

16 दिसंबर को सूर्य का गोचर

दिसंबर में सूर्य का राशि परिवर्तन भी खास रहने वाला है. 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के इस गोचर को धनु संक्रांति कहा जाता है. ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है. सूर्य के इस राशि परिवर्तन से नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान कुछ लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और काम में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास भी शुरू हो जाएगा. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं.

इन 5 राशियों के लिए शुभ रहेगा दिसंबर का महीना

दिसंबर में होने वाले ग्रहों के बड़े बदलाव कुछ राशियों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं. मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है. इन राशियों के लोगों को करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. नौकरी में तरक्की और कारोबार में मुनाफे के योग बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. वहीं, कुछ लोगों को लंबे समय से अटके कामों में भी सफलता मिल सकती है.

Advertisement





---- समाप्त ----