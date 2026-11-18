बजाज ने लॉन्च से 6 महीने में ही अपनी दमदार पल्सर को डिस्कंटीन्यू कर दिया है. ये दूसरी बार हुआ है, जब ये बाइक डिस्कंटीन्यू हुई है. हम बात कर रहे हैं बजाज पल्सर 180 (Bajaj Pulsar 180) की, जिसे कंपनी ने 6 महीने पहली ही भारतीय बाजार में दोबारा लॉन्च किया था. इस बाइक को बजाज ऑटो की वेबसाइट के हटा लिया गया है.

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हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस बाइक के बंद होने की जानकारी नहीं दी है. कंपनी ने अप्रैल 2026 में इस बाइक को 1.22 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर भारत में दोबारा लॉन्च किया था. इससे पहले कंपनी ने 2022 में इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया था.

बाइक को वापस बाजार में उतारने की वजह थी, टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 को सीधे टक्कर देना. लेटेस्ट अपडेट में कंपनी की वेबसाइट पर ओरिजनल कैटेगरी में ये बाइक मौजूद नहीं है. वहीं पल्सर 125, 150 और 220 एफ अभी भी लिस्टेड हैं.

क्यों बंद हुई ये बाइक?

अब सवाल है कि कंपनी ने लॉन्च के 6 महीनों में ही इस बाइक को क्यों डिस्कंटीन्यू कर दिया है. वैसे आधिकारिक रूप से कंपनी ने इस बाइक को बंद करने की जानकारी नहीं दी है. वहीं इसके डिस्कंटीन्यू होने की कोई आधिकारिक वजह भी नहीं बताई गई है.

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बजाज का इतिहास रहा है कि कंपनी उम्मीद के मुताबिक बिक्री ना होने पर उन मॉडल्स को बंद कर देती है. संभवतः पल्सर 180 के साथ भी ऐसा ही हुआ है. इससे पहले कंपनी ने पल्सर एन125 को जून में इसकी तरह से वेबसाइट से हटा दिया था.

पल्सर 180 की खास बातें

मौजूदा पल्सर 180 की बात करें, तो इसमें 178.6 सीसी का सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 17 एचपी की पावर और 15 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 5 स्पीड वाला गियरबॉक्स मिलता है. इसमें 37 एमएम का टेलीस्कोपिक फोर्क फ्रंट में और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर रियर में मिलता है.

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ब्रेक्स की बात करें, तो इसमें 280 एमएम का फ्रंट और 230 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो एबीएस के साथ आते हैं. इसमें 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं. बाइक में एलईडी लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है. इस बाइक का वजन 156 किलोग्राम है और इसमें 165 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. इसमें 15 लीटर की फ्यूल टैंक मिलता है.

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