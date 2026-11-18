भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए तारीख तय हो गई है. पार्टी के नेता 27 और 28 नवंबर को हरियाणा के सूरजकुंड में जुटेंगे. दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिस्सा लेंगे.

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BJP की यह बैठक 27 नवंबर को शुरू होगी. अगले दिन यानी 28 नवंबर तक चलेगी. इसका आयोजन हरियाणा के सूरजकुंड में किया जाएगा. पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संगठन से जुड़े अहम मामलों पर विचार-विमर्श का एक प्रमुख मंच होती है.

मथुरा में भी हुई थी BJP की दो दिवसीय बैठक

इससे पहले BJP ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मथुरा में दो दिवसीय योजना बैठक की थी. यह बैठक 16 और 17 नवंबर को परखम गांव में आयोजित हुई थी. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत पार्टी के 54 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था. बैठक के दूसरे दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए थे.

मथुरा की बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हुई थी. युवाओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने, अब तक BJP से दूर रहे सामाजिक वर्गों को जोड़ने का मुद्दा भी उठा था. इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया था.

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अब BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में होगी. इसके लिए 27 और 28 नवंबर की तारीख तय की गई है.

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