आज जिस नाम को लोग TVF की शानदार कहानियों और हिट वेब सीरीज के लिए जानते हैं, उस अरुणाभ कुमार के संघर्ष की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक ऐसा दौर भी था, जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे. काम पाने के लिए उन्हें दर-दर भटकना पड़ता था. कई-कई महीनों तक उनके ईमेल का जवाब तक नहीं आता था. लेकिन मुश्किल वक्त में एक शख्स ने उनका हाथ थामा और उन्हें काम का मौका दिया. ये शख्स थे मशहूर कवि और गीतकार कुमार विश्वास.

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हाल ही में अरुणाभ कुमार ने कुमार विश्वास के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में उन्होंने अपने उन पुराने दिनों को याद किया, जब TVF की शुरुआत भी नहीं हुई थी और मुंबई में टिके रहना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. अरुणाभ ने बताया कि उस मुश्किल दौर में कुमार विश्वास ने न सिर्फ उन्हें अपनापन दिया, बल्कि एक छोटा-सा राइटिंग प्रोजेक्ट देकर उन्हें कुछ महीने तक संभलने का मौका भी दिया.

जब काम के लिए मांगनी पड़ती थी भीख, महीनों नहीं मिलता था जवाब

अरुणाभ कुमार ने अपनी पोस्ट में बताया कि साल 2006 से 2012 के बीच उनका संघर्ष बेहद मुश्किल था. वह किसी भी प्रोजेक्ट या छोटे-मोटे काम के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे. हालत ऐसी थी कि कई महीनों तक किसी के ईमेल का जवाब नहीं आता था. किसी से मिलने का मौका मिलना भी मुश्किल था, नौकरी या प्रोजेक्ट मिलना तो दूर की बात थी.

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अरुणाभ ने लिखा कि उस समय उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और वह काम के लिए सचमुच लोगों से गुहार लगा रहे थे. इसी दौरान कुमार विश्वास मुंबई आए थे. वह कुछ नए लेखकों से मिलना चाहते थे. अरुणाभ ने उन्हें पहले IIT खड़गपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देखा था.

एक कॉमन दोस्त विवेक के जरिए दोनों की मुलाकात हुई. अरुणाभ के मुताबिक, कुमार विश्वास उनसे बेहद उत्साह और अपनापन लेकर मिले. उन्होंने यह नहीं देखा कि अरुणाभ ने पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया है या नहीं. बल्कि उन्हें एक छोटा-सा लेखन का काम दे दिया, जिससे अरुणाभ को मुंबई में कुछ महीने गुजारने में मदद मिली.

कुमार विश्वास ने मुश्किल वक्त में थामा था हाथ

अरुणाभ ने अपनी पोस्ट में कुमार विश्वास को उन बड़े भाइयों में से एक बताया, जिन्होंने उस वक्त उनका साथ दिया, जब ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे. उन्होंने भावुक अंदाज में लिखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो तब आपका हाथ थामते हैं, जब बाकी लोग आपकी तरफ देखने से भी कतराते हैं. ऐसे लोगों का आशीर्वाद जिंदगी में हमेशा खास जगह रखता है.

अरुणाभ ने बताया कि करीब एक दशक बाद जब उनकी कुमार विश्वास से दोबारा मुलाकात हुई, तो वह कई तरह की भावनाओं से भर गए. दोनों ने घंटों बैठकर दिल की बातें कीं और पुराने दिनों को याद किया.

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'मेरे लिए तो हमेशा लक्ष्मण का राम से मिलना जैसा रहा'

अरुणाभ कुमार की पोस्ट का सबसे भावुक हिस्सा वह था, जिसमें उन्होंने कुमार विश्वास के साथ अपने रिश्ते को रामायण के एक खूबसूरत संदर्भ से जोड़ दिया. उन्होंने लिखा कि दुनिया के लिए कुमार विश्वास कवि, गीतकार, गायक या कहानीकार हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वह हमेशा बड़े भाई जैसे रहे हैं. अरुणाभ ने इस रिश्ते को 'लक्ष्मण का अपने राम से मिलना' जैसा बताया.

उन्होंने कुमार विश्वास को यह भी याद दिलाया कि पिछले दस सालों में उन्होंने उन्हें बहुत मिस किया. साथ ही उम्मीद जताई कि उनकी ईमानदार हंसी और समझदारी भरे शब्दों का साया हमेशा उनके जीवन पर बना रहे. अरुणाभ ने यह भी बताया कि जिन रामायण गीतों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, उनमें उनके बड़े भाई कुमार विश्वास के शब्दों की भी अहम भूमिका है. इन गीतों का संगीत हंस जिमर और ए.आर. रहमान ने दिया है.

कुमार विश्वास ने भी दिया दिल छू लेने वाला जवाब

अरुणाभ की इस भावुक पोस्ट पर कुमार विश्वास ने भी प्यार से जवाब दिया. उन्होंने लिखा,“बहुत शानदार समय था वह. बीस साल होने को आए. पर सबसे बड़ी बात ये है कि तुम तब से आजतक, वैसे ही उत्सुक, जिज्ञासु, परिश्रमी व विनम्र हो अरुणाभ. तुम्हारी सफलता की अरुण आभा सदैव बनी रहे.” कुमार विश्वास ने आगे अरुणाभ और उनके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया.

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सोशल मीडिया पर दोनों की यह बातचीत लोगों का दिल जीत रही है. एक तरफ अरुणाभ कुमार ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया, तो दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने दिखाया कि पुराने रिश्तों और मुश्किल वक्त में मिले साथ की अहमियत कितनी खास होती है.

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