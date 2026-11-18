राहुल गांधी के अमेरिका में 'भारत आर्थिक आपदा की कगार पर' वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का एंटी-इंडिया प्रोपेगैंडा करार दिया है. बीजेपी ने कहा कि भारत की गिनती सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में की जाती है लेकिन राहुल गांधी भारत को आर्थिक आपदा के कगार पर बता रहे हैं.

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गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बचकाना बताते हुए उन पर भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है. गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, 'संसद के हर सत्र से पहले वे विदेश चले जाते हैं और वहां निर्देश लेते हैं.'

दरअसल, मंगलवार को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, टूटे हुए विनिर्माण आधार और इसकी शिक्षा प्रणाली में बड़ी समस्याओं के साथ एक आर्थिक आपदा पर बैठा है. बीजेपी ने X पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के इस बयान की तीखी आलोचना की है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी धरती पर भारत को बार-बार नकारात्मक रूप से पेश करने का आरोप लगाया. बीजेपी ने इसे राहुल गांधी का एक पैटर्न बताया है.

बीजेपी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि चाहे डिजिटल परिवर्त की बात हो निवेश की बात हो या फिर सेवाओं की बात हो भारत सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है और विश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है.

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'राहुल गांधी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं'

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी प्रचार करने वाला नेता बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था. भंडारी ने विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आपदा हैं'. बीजेपी नेता सी.आर. केसवन ने भी X पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने राहुल गांधी के बायनों पर मनगढ़ंत झूठ करार दिया है.

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