पश्चिमी यूपी में फिर बढ़ेगा सियासी पारा, कल मेरठ में एक ही दिन CM योगी और ओवैसी की रैली

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान भी गर्माता जा रहा है. पश्चिम यूपी की राजनीति का केंद्र मेरठ बन रहा है. आरएलडी के अल्पसंख्यक सम्मेलन के बाद अब मेरठ में शनिवार को दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है तो शाम को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है.

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पश्चिमी यूपी में बिजनौर, सहारनपुर, शामली और रामपुर के बाद असदुद्दीन ओवैसी अब मेरठ में रैली करने जा रहे हैं. मेरठ को मुस्लिम और दलित राजनीति का केंद्र माना जाता है. ऐसे में ओवैसी की मेरठ रैली काफी अहम मानी जा रही. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल स्तर पर जनसभा कर चुके हैं और अब मेरठ में पूर्व सैनिकों के बहाने पश्चिमी यूपी को साधने उतर रहे हैं,

क्रांतिकारियों की धरती और मुस्लिम-दलित राजनीति का केंद्र मेरठ में एक ही दिन ओवैसी और सीएम योगी दोनों ही जनसभा कर सियासी माहौल बनाने की कवायद करते नजर आएंगे. राजनीतिक जानकार इस संयोग को सीधे तौर पर 'ध्रुवीकरण' की राजनीतिक बिसात बिछाने के रूप में देख रहे हैं.

मेरठ में योगी और ओवैसी की रैली

पश्चिम यूपी के मेरठ में माल रोड स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में मेगा पूर्व सैनिक रैली रखी गई है, जिसे सीएम योगी संबोधित करेंगे. रैली में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के करीब 3 हजार पूर्व सैनिक, वीर नारियां और उनके परिवार शामिल होंगे. वीर नारी उन्हें कहा जाता है, जो सैनिकों की पत्नियां और विधावाएं हैं.

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सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सैनिकों व वीर नारियों से संवाद करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे. पूर्व सैनिकों की पेंशन, बैंकिंग, दस्तावेजों और अन्य कल्याणकारी समस्याओं के समाधान पर भी बातचीत करेंगे. रैली का मकसद सिर्फ पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा में उनके योगदान, शौर्य और बलिदान को सम्मान देना भी है. इस दौरान सीएम योगी राष्ट्रवाद के मुद्दे को सेट करते हुए नजर आएंगे.

वहीं, दूसरी ओर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं. यह रैली 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ओवैसी मुस्लिमों को जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. मेरठ में रैली ऐसे समय हो रही है, जब चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका गठबंधन हो गया है. मुस्लिम समुदाय को साधने के लिहाज से ओवैसी की मेरठ रैली काफी अहम मानी जा रही है.

पश्चिमी यूपी का बढ़ेगा सियासी तापमान?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय और धार्मिक समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. यहां पर मुस्लिम और जाट-गुर्जर-दलित मतदाताओं की बड़ी आबादी चुनावी हार-जीत तय करती है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक ही दिन, एक ही शहर में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ और मुस्लिम राजनीति की मुखर आवाज असदुद्दीन ओवैसी की रैली होना, सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है.

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पिछले चुनाव में किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में भाजपा के खिलाफ नाराजगी की बातें कही जा रही थीं, लेकिन चुनाव करीब आते-आते माहौल बदल गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के '80 बनाम 20' जैसे बयानों और कानून-व्यवस्था के मुद्दे ने जातीय दीवारों को तोड़कर एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के पक्ष में एकजुट किया था.

वहीं, दूसरी तरफ, असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी की कई मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं. मेरठ मेयर चुनाव में AIMIM दूसरे नंबर पर रही थी. विधानसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसके उम्मीदवारों ने कई सीटों पर 10 से 20 हजार तक वोट हासिल किए थे. इसका सीधा खामियाजा सपा और आरएलडी गठबंधन को भुगतना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम वोटों के बिखराव ने कई करीबी मुकाबलों में भाजपा की जीत की राह आसान कर दी थी.

2027 के बढ़ते कदम और बदलते समीकरण

2027 के विधानसभा चुनाव का सियासी माहौल बनने के साथ ही राजनीतिक पारा भी गर्मा गया है. इस बार मेरठ की रैलियां इसलिए भी खास हैं क्योंकि सियासी समीकरणों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अखिलेश यादव अपने 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन ओवैसी की सक्रियता और चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके बढ़ते तालमेल ने सपा के कोर मुस्लिम-दलित वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा पैदा कर दिया है.

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वहीं, भाजपा और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राष्ट्रवाद, सुशासन और '80-20' के उसी सफल फॉर्मूले को धार देते नजर आ रहे हैं. आरएलडी के अब एनडीए के साथ होने से भाजपा पश्चिमी यूपी में खुद को पहले से ज्यादा मजबूत मान रही है. पश्चिमी यूपी में इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है.

मेरठ के मंचों से योगी और ओवैसी के बीच होने वाली जुबानी जंग न केवल स्थानीय सियासत को गरमाएगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि आगामी चुनावों में पश्चिमी यूपी की हवा किस करवट बैठने जा रही है.

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