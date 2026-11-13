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मणिपुर में गाड़ियों पर घात लगाकर हमला, दो महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत

मणिपुर के उखरुल जिले में NH-202 पर न्यू हेवन के पास शुक्रवार दोपहर घात लगाकर हमला किया गया. दो अलग-अलग गाड़ियों से इंफाल जा रहे चार तांगखुल नागा नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस को हमले में कुकी उग्रवादियों के शामिल होने का शक है. इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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मणिपुर में नागा नागरिकों पर हमला हुआ है. (Photo- ITG)
मणिपुर में नागा नागरिकों पर हमला हुआ है. (Photo- ITG)

मणिपुर में हिंसा की एक और घटना में दो महिलाओं समेत चार नागा नागरिकों की हत्या कर दी गई. शुक्रवार, 13 नवंबर को उखरुल जिले में NH-202 पर न्यू हेवन के पास घात लगाकर बैठे हथियारबंद हमलावरों ने दो गाड़ियों पर हमला कर दिया. चारों लोग उखरुल से इंफाल जा रहे थे. पुलिस को इस हमले में कुकी उग्रवादियों के शामिल होने का शक है.

पुलिस के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 1 बजे शांगशक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. मृतकों की पहचान कपांगखुई आरएस, हाओलेइला आरएस, ऑगस्ट नगालुंग और खानमिला कीशिंग के रूप में हुई है. हाओलेइला और खानमिला महिलाएं थीं. कपांगखुई और हाओलेइला उखरुल जिले के शांगशक गांव के रहने वाले थे, जबकि ऑगस्ट और खानमिला ताशार गांव के निवासी थे.

यह भी पढ़ें: मणिपुर में दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, खेत में काम कर रही महिला की जान गई, NIA को सौंपी जाएगी जांच

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हमलावरों की तलाश जारी

चारों लोग दो अलग-अलग गाड़ियों में सवार थे. इनमें एक स्विफ्ट कार और एक बोलेरो पिकअप शामिल थी. बताया गया है कि हमलावर पहले से घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने गाड़ियों पर हमला कर दिया. पुलिस ने जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को मौके से बरामद किया. आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर आजतक को बताया कि हमला अज्ञात हथियारबंद लोगों ने किया, जिनके कुकी उग्रवादी होने का शक है. न्यू हेवन गांव उस जगह से करीब एक किलोमीटर दूर है, जहां 7 फरवरी को टीएम कसोम में नागा और कुकी समुदाय के युवाओं के बीच झड़प हुई थी.

एक दिन पहले भी हुई थी गोलीबारी

गुरुवार को सेनापति जिले के ताफौ कुकी गांव में गोलीबारी में 40 साल की एक कुकी महिला की मौत हो गई थी, जबकि इसी समुदाय के दो लोग घायल हुए थे. एक अन्य घटना में अज्ञात हमलावरों ने धान के खेत में काम कर रहे एक नागा व्यक्ति को गोली मार दी थी. उसके हाथ में गोली लगी थी. दोनों घटनाएं धान की कटाई के दौरान हुई थीं.

यह भी पढ़ें: 80 किलो का रॉकेट, 30 मोर्टार बम और चीनी ग्रेनेड...मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम!

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुकी-नागा झड़प शुरू होने के बाद से अब तक अलग-अलग घटनाओं में करीब 74 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 38 कुकी-जो और 36 नागा शामिल हैं. शुक्रवार को मारे गए चार नागा नागरिक भी इसी आंकड़े में शामिल हैं.

हिंसा में शामिल समूहों पर UAPA के तहत कार्रवाई की चेतावनी

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मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने 4 नवंबर को चेतावनी दी थी कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा में शामिल पाए जाने वाले हथियारबंद समूहों को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है. ऐसे समूहों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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