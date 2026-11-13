Range Rover की टक्कर से रैपिडो पैसेंजर की मौत, हिट-एंड-रन केस में BJP MLA का भतीजा गिरफ्तार

अहमदाबाद में एक जानलेवा हिट-एंड-रन का मामला सामने आया है, जिसमें बीजेपी विधायक के भतीजे की रेंज रोवर कार ने कथित तौर पर रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक पर सवार 35 वर्षीय पैसेंजर की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र कुशवाहा (35) को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

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दरअसल, यह हादसा 11 नवंबर की सुबह करीब 6:45 बजे अहमदाबाद के शिलज सर्कल के पास हुआ. राघवेंद्र कुशवाहा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं. बताया जा रहा है कि वह गांधीनगर के कलोल में रातभर पार्टी करने के बाद लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कथित तौर पर चलाई जा रही रेंज रोवर ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

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बोपल पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान 35 वर्षीय हर्षद कुमार नरसिंहभाई पुराबिया के रूप में हुई है. वह 50 वर्षीय प्रदीप कुमार डडवाल की रैपिडो बाइक पर सवार थे. प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुबह करीब 6:25 बजे शास्त्रीनगर से हर्षद को शिलज जाने के लिए बाइक पर बैठाया था.

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कैसे हुआ हादसा, रेंज रोवर ने बाइक को मारी टक्कर

प्रदीप कुमार के मुताबिक, जब वे शिलज सर्कल के पास गुरुकृपा क्रॉसरोड्स पहुंचे तो हर्षद ने उन्हें दाईं ओर मुड़ने के लिए कहा. उन्होंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम की और मोड़ने लगे. इसी दौरान जब बाइक सड़क का करीब तीन-चौथाई हिस्सा पार कर चुकी थी, तभी शिलज की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही एक रेंज रोवर ने उन्हें टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर गिर पड़े. हर्षद के सिर, बाएं पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं, जबकि बाइक चला रहे प्रदीप को मामूली चोट लगी. दोनों को पहले सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया. बाद में हर्षद को बेहतर इलाज के लिए थलतेज स्थित CIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

एफआईआर में बताया गया है कि हादसे के बाद रेंज रोवर का चालक मौके से भाग निकला. प्रदीप ने पुलिस को बताया कि घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने उन्हें कार का रजिस्ट्रेशन नंबर एक कागज पर लिखकर दिया था. यह नंबर GJ-27-EK-0600 था. इसी नंबर के आधार पर पुलिस ने गाड़ी का पता लगाया और राघवेंद्र कुशवाहा की पहचान उसके चालक के तौर पर की.

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आरोपी के ब्लड सैंपल को लेकर पुलिस के बयानों में अंतर

साणंद डिवीजन की डीएसपी नीलम गौस्वामी ने बताया कि आरोपी को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा कि शुरुआती पुलिस जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि हादसे के समय वह शराब के नशे में था. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी का ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था. उनके मुताबिक, आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई और उसका बयान भी दर्ज किया गया.

इस मामले में पुलिस के दो अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास सामने आया है. डीएसपी नीलम गौस्वामी ने ब्लड सैंपल नहीं लिए जाने की बात कही, जबकि स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर (PI) ने दावा किया कि आरोपी का ब्लड सैंपल लिया गया था. दोनों के अलग-अलग बयानों के बाद जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. खास तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी का शराब सेवन को लेकर टेस्ट हुआ था या नहीं और अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्या थी.

मामले में आरोपी को जमानत मिलने की पुष्टि को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने के बावजूद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई और मेडिकल जांच को लेकर उठे संदेह ने मामले को चर्चा में ला दिया है. अब यह देखना अहम होगा कि जांच में ब्लड सैंपल और मेडिकल परीक्षण को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं.

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BNS की धाराओं में केस दर्ज, FSL और RTO से होगी जांच

बोपल पुलिस स्टेशन में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 281, 125(a) और 125(b) के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134(b), 177 और 184 भी लगाई गई हैं. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

जांच के तहत पुलिस ने रेंज रोवर को जब्त करने की कार्रवाई की है. इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से भी जानकारी जुटाई जाएगी. जांच एजेंसियां हादसे से जुड़े तकनीकी और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल करेंगी.

पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों के आधार पर की जाएगी. फिलहाल इस मामले में सबसे अहम सवाल आरोपी के मेडिकल परीक्षण, ब्लड सैंपल और हादसे के बाद मौके से फरार होने को लेकर हैं.

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