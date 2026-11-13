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महाराष्ट्र के मंत्री के बंगले में नशे में धुत युवकों का हंगामा, गार्ड से की धक्का-मुक्की

महाराष्ट्र के पालकमंत्री संजय शिरसाट के बंगले पर देर रात हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने जब उनसे पूछताछ की, तो तीनों ने उसके साथ बदतमीजी की और धक्का-मुक्की करने लगे.

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पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया. (Photo: ITG)
पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पालकमंत्री और कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट के बंगले पर देर रात हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, तीनों युवक नशे की हालत में मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे.

बताया जा रहा है कि वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने जब उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की और धक्का-मुक्की करने लगे. इसके बाद विवाद बढ़ गया और तीनों युवक जबरन बंगले के परिसर में घुस गए.

घटना के बाद गार्ड ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के करीब पांच मिनट बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को कब्जे में ले लिया.

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जानकारी मिलते ही एसीपी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तीनों युवकों को साफ देखा जा सकता है.

पुलिस ने इस मामले में क्राइम नंबर 731/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 353, 132, 3(5), 351, 352 और 151 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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डीसीपी जोन-2 रत्नाकर नवले के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड या किसी साजिश में शामिल होने की बात सामने नहीं आई है. हालांकि, पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

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