एक ही जगह पर 360 डिग्री घूम जाएगी कार... Denza Z9 GT भारत में लॉन्च

भारतीय बाजार में नए कार ब्रांड डेंजा (BYD Denza) की एंट्री हो गई है. कंपनी ने दो लग्जरी कारों के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की है. डेंजा ने भारत में शुरुआती प्रोडक्ट के तौर पर डेंजा डी9 (Denza D9) एमपीवी और डेंजा जेड9 जीटी (Denza Z9 GT) को चुना है. दोनों ही कारें प्रीमियम कार मार्केट का हिस्सा हैं.

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डेंजा जेड9 जीटी की बात करें, तो ये शूटिंग ब्रेक कैटेगरी की कार है. स्पोर्टी प्रोफाइल वाली ये कार लग्जरी सेगमेंट में आती है. डेंजा बीवाईडी का प्रीमियम ब्रांड है, जिसने भारत में एंट्री की है. आइए जानते हैं इस कार की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

डेंजा जेड9 जीटी को कंपनी ने 1.57 करोड़ रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इस कार को 10 लाख रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक किया जा सकता है. ये कार डेंजा डीलरशिप पर मिलेगी. कंपनी इसे बीवाईडी से अलग रखना चाहती है. फिलहाल देश में डेंजा की डीलरशिप गुरुग्राम, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में खुली है.

क्या हैं फीचर्स?

डिजाइन और फीचर्स की बात करें, तो डेंजा जेड9 जीटी स्पोर्टी प्रोफाइल को फॉलो करती है. इसमें एलईडी लाइट्स, 21 इंच के टायर्स, डुअल टोन एलॉय व्हील्स, यलो ब्रेक कैलिपर्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, फोर स्पोर्क स्टीयरिंग, ट्विन वायरलेस चार्ज (50W के दो) जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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कार में 20 स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है. इसमें डिजिटल ओआरवीएम्स दिए गए हैं. कार में माइनस 6 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस वाला मिनी फ्रिज और हीटर, वेंटिलेशन और मसाज वाली सीट्स के साथ एक्सटेंडेड लेग रेस्ट सीट्स के लिए दिए गए हैं.

डेंजा जेड9 जीटी में तीन स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है. (Photo: Denza)

कार में एआर हेड्स-अप डिस्प्ले, 8वे पावर्ड ड्राइवर सीट, 17.3 इंच का सेंटर स्क्रीन और 13.2 इंच का पैसेंजर स्क्रीन मिलेगा. कार को बीवाईडी के ई3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. कार में एयर सस्पेंशन और 360 डिग्री कंपास टर्न जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसकी मदद से कार किसी जगह पर 360 डिग्री घूम सकती है.

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बैटरी, रेंज और चार्जिंग

डेंजा जेड9 जीटी के मैकेनिक्स की बात करें, तो इसमें 122.29kWh की जेन-2 बीवाईडी ब्लेड बैटरी दी गई है, जो 1,500kW की डीसी इनपुट ले सकती है. यानी ये कार तेजी से चार्ज हो सकती है. इसे 10 से 97 परसेंट तक चार्ज होने में 9 मिनट का वक्त लगेगा. बेहतर बैटरी हेल्थ के लिए चार्जिंग 97 परसेंट पर रुक जाएगी.

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इसमें तीन मोटर का सेटअप मिलता है, जो 1,156 एचपी की पावर और 1210 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ये आउटपुट सभी चार पहियों को भेजा जाता है. डेंजा दावा करती है कि ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकंड में पकड़ लेती है. वहीं कार की टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटे की है. कार की क्लेम्ड रेंज 670 किलोमीटर की है.

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