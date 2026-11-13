Microsoft Outage : जब 2 साल पहले भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस हो गई थीं ठप, फिर 50,906 करोड़ का हुआ नुकसान

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस दुनियाभर में कई घंटों से ठप हैं, जिसको 14 घंटे हो चुके हैं. इस दौरान दुनियाभर में लोग माइक्रोसॉफ्ट की आउटलुक और टीम्स आदि सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. इससे भी बड़ा आउटेज दो साल पहले साल 2024 में हुआ था. उसको टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े आउटेज में से एक माना था, जिसकी वजह से दुनियाभर की एयरलाइंस सर्विस तक ठप हो गई थी, जो प्लेन जिस एयरपोर्ट पर था, वहीं रह गया था.

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इसकी वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 0,906 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ. इस घटना की शुरुआत सिक्योरिटी वेंडर क्राउड स्ट्राइक के एक गलत सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से दुनियाभर में करोड़ों विंडोज सिस्टम ठप हो गए थे. ऐसे में एयरलाइंस, बैंकिंग और कई बिजनेस को नुकसान हुआ है.

19 जुलाई 2024 का वह दिन था, जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर चलने वाले कंप्यूटर और लैपटॉप की स्क्रीन अचानक से नीले रंग में बदल गई. इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ (BSOD) नाम दिया गया है. इस आउटेज की पीछे की सबसे बड़ी वजह क्राउड स्ट्राइक था.

माइक्रोसॉफ्ट नहीं, क्राउडस्ट्राइक की वजह से परेशानी

क्राउडस्ट्राइक असल में एक सिक्योरिटी वेंडर है, जिसका फाल्कन प्लेटफॉर्म है. प्लेटफॉर्म का काम सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है और साइबर खतरों को कम करना है. इसकी वजह से दुनियाभर में एयरपोर्ट की सर्विस प्रभावित हुई थीं और फिर कुछ एयरलाइंस कर्मचारियों ने पेन से लिखकर के चार्ट तैयार किया. इसकी वजह से एयरलाइंस, हेल्थकेयर और बैंकिंग सिस्टम पर असर दिखाई दिया था.

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CrowdStrike Falcon का इस्तेमाल कहां-कहां होता है?

CrowdStrike Falcon को लेकर बताते चलें कि इसका इस्तेमाल अलग -अलग इंडस्ट्री में छोटे और बड़े ऑर्गनाइजेशन में होता है. ऐसे में सॉफ्टवेयर की खामी का असर व्यापक रूप से दिखाई दिया. यह आउटेज सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की खामी के कारण नहीं था. क्राउड स्ट्राइक फाल्कन में मौजूद एक गड़बड़ी ने इस समस्या को जन्म दिया था.

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फाल्कन, असल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में Windows Kernel Process के तौर पर काम करता है. इस प्रोसेस को सिस्टम में प्रिविलेज मिले होते हैं. इसकी मदद से फाल्कन पूरे OS की एक्टिविटी को रियल टाइम ट्रैक करता है.

फाल्कन सेंसर के वर्जन 7.11 और उसके बाद के वर्जन में एक लॉजिक संबंधित खामी थी, जिसके कारण यह क्रैश हो रहा था. इसकी वजह से विंडोज भी क्रैश हो गई और कई यूजर्स को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नजर आने लगी.

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