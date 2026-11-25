उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है. 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री हिट रही थी. 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस ने मिलकर लड़ने का प्लान बनाया है. सीट शेयरिंग को लेकर दो राउंड की बैठक हो गई थी, लेकिन बात बनने से पहले ही अब बिगड़ती नजर आ रही है. इस संकट के केंद्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच की सियासी खींचतान है.

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर जारी बातचीत के बीच मंगलवार देर शाम यूपी की पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें सहारनपुर की बेहट और सहारनपुर देहात सीटें भी शामिल हैं. कांग्रेस खेमा सपा के रवैए से नाराज है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आजतक से बात करते हुए कहा कि सपा बताए कि यूपी में उसकी लड़ाई बीजेपी से है या इमरान मसूद से है. इस बात के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इमरान मसूद और अखिलेश यादव के बीच क्या सियासी दुश्मनी है, जिसकी वजह से गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं?

सहारनपुर में वर्चस्व और सीटों का टकराव

इमरान मसूद कांग्रेस के मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं और उनकी सियासी कर्मभूमि सहारनपुर है. सहारनपुर जिले की सात विधानसभा सीटों को लेकर दोनों नेताओं के बीच सीधा टकराव है. कांग्रेस इस जिले की पांच सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही थी. इमरान मसूद इन सीटों पर अपने करीबियों को चुनाव लड़ाना चाहते थे.

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अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के बीच सहारनपुर की बेहट से मौजूदा विधायक उमर अली खान और सहारनपुर देहात से आशु मलिक को दोबारा टिकट देकर साफ कर दिया कि सपा अपनी जीती हुई सीटें नहीं छोड़ेगी. इससे जाहिर होता है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी कड़वाहट सहारनपुर जिले की सीटों को लेकर है, लेकिन बात उससे भी आगे की है. इसीलिए बात सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारिवारिक मोर्चे तक भी पहुंच चुकी है.

अगस्त 2026 में अखिलेश ने इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद और उनके पिता शाजान मसूद को कांग्रेस से तोड़कर सपा में शामिल करा लिया था. शायान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पौत्र हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने ससुर इमरान मसूद के लिए प्रचार भी किया था. सपा में शामिल होने के बाद शायान ने इमरान मसूद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. इससे समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव कैसे इमरान मसूद को उनके ही गढ़ में घेरने की कवायद कर रहे थे.

सपा के साथ 2007 से चली आ रही अदावत

इमरान मसूद अपने चाचा काजी रशीद मसूद की उंगली पकड़कर सियासत में आए. काजी रशीद मसूद सपा के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लोकसभा के सांसद से लेकर केंद्र में मंत्री तक रहे. सपा ने काजी रशीद मसूद को लोकसभा से लेकर उपराष्ट्रपति तक का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन इमरान मसूद को सियासी तवज्जो कभी नहीं दी.

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मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ने सियासी अहमियत नहीं दी, जिसका दर्द इमरान मसूद के अंदर साफ है और वक्त-बेवक्त झलकता भी है. इमरान मसूद ने राजनीति में कदम रखा और 2006 में सहारनपुर नगर पालिका क्षेत्र से चेयरमैन बने. इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद ने मुजफ्फरबाद (बेहट) सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा, मुलायम सिंह यादव ने उन्हें टिकट का आश्वासन देकर चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए कहा.

इमरान मसूद ने मुजफ्फराबाद सीट पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी. ये वही समय था, जब इमरान मसूद के चाचा काजी रशीद मसूद खुद सहारनपुर सीट से सपा के सांसद थे और उनकी सियासी तूती बोला करती थी. रशीद मसूद के चलते मुलायम सिंह ने जगदीश राणा को सपा से टिकट दिया तो इमरान मसूद सपा से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ गए.

इमरान मसूद निर्दलीय चुनाव लड़कर 2007 में सपा उम्मीदवार को हराकर विधायक बने. इसके बाद से काजी परिवार में सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ गई. इसके बाद से इमरान मसूद के सपा के साथ रिश्ते बिगड़ गए, हालांकि बाद में उनके रिश्ते सपा से अच्छे हुए, लेकिन सियासी बात नहीं बन सकी.

2012 में अखिलेश ने इमरान को दिया गच्चा

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2012 में काजी रशीद मसूद सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए तो इमरान मसूद सपा की साइकिल पर सवार हो गए. सपा ने इमरान को 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ाने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में टिकट फिरोज आफताब को दे दिया. इसके चलते इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल हो गए और नकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ गए.

काजी रशीद मसूद के चलते इमरान मसूद ने सपा में वापसी की, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के बीच काजी रशीद मसूद ने सपा में घर वापसी की तो इमरान का गेम खराब हो गया. इमरान मसूद सपा के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चाचा रशीद मसूद ने अपने बेटे शाजान मसूद को उम्मीदवार बनवा दिया.

2014-2022 के चुनाव में मिला सपा से धोखा

सपा से टिकट न मिलने पर इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल होकर सहारनपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर गए. इसके बाद इमरान कांग्रेस में रहे और चुनाव मैदान में उतरते रहे, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया. इमरान के साथ कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर भी शामिल हुए, लेकिन अखिलेश यादव ने न ही उन्हें टिकट दिया और न ही उनके साथ आने वाले मसूद अख्तर को प्रत्याशी बनाया.

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इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में आए थे, तब उन्हें उम्मीद थी कि पश्चिमी यूपी में उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन अखिलेश ने उन्हें तरजीह नहीं दी. इसके चलते 2022 के चुनाव के बाद इमरान सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए, लेकिन नगर निगम चुनाव के बाद मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.

बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने कांग्रेस में घर वापसी की. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस का गठबंधन था. सहारनपुर सीट कांग्रेस को सपा नहीं देना चाह रही थी. अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि इमरान मसूद के सिवा किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते हैं तो सहारनपुर छोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस इमरान मसूद के नाम पर अड़ी रही. प्रियंका गांधी के राजनीतिक दखल के चलते अखिलेश यादव राजी हुए और इमरान मसूद सांसद बनने में कामयाब रहे.

इमरान-अखिलेश के बीच शह-मात का खेल

सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद इमरान मसूद सपा से हिसाब बराबर करने की कवायद में जुट गए. इसमें सपा के एमएलसी शहनवाज खान को इमरान मसूद ने अपने साथ मिला लिया, जो अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका था. इसके बाद इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश यादव की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाया और सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स को कठघरे में खड़ा किया. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट केवल सीटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पारिवारिक मोर्चे तक भी पहुंच चुकी है.

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अगस्त 2026 में अखिलेश यादव ने इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद और उनके पिता शाजान मसूद को कांग्रेस से तोड़कर सपा में शामिल करा लिया था. शायान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के पौत्र हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने ससुर इमरान मसूद के लिए प्रचार भी किया था. इसे अखिलेश यादव द्वारा इमरान मसूद को उनके ही गढ़ में घेरने की रणनीति के रूप में देखा गया, अब सपा ने सहारनपुर में इमरान मसूद के प्रभाव वाली सहारनपुर देहात और बेहट सीट पर प्रत्याशी उतारकर सियासी झटका दिया है.

सपा की पहली सूची जारी होने के बाद इमरान मसूद के खेमे और उनके भतीजे हमजा नोमान मसूद ने सहारनपुर की सभी सात सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं. अब इमरान मसूद ने भी सपा को खुलकर चुनौती देना शुरू कर दिया है.

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