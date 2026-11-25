सोशल मीडिया पर किसी खास नाम को पाने के लिए लोग कितनी दूर जा सकते हैं? इसका एक दिलचस्प उदाहरण Telegram से सामने आया है. कंपनी के फाउंडर Pavel Durov का कहना है कि किसी शख्स ने उन्हें टेलीग्राम का यूजरनेम @liar देने के बदले 10 लाख डॉलर यानी करीब 8-9 करोड़ रुपये देने का ऑफर दिया है. लेकिन इस ऑफर में एक ऐसी बात है, जिसकी वजह से खुद डूरोव को खरीदार पर भरोसा नहीं हो रहा.

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डूरोव ने 24 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि किसी ने उन्हें @liar यूजरनेम के लिए 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की है. वह इस रकम को असली मानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे शख्स पर भरोसा करना मुश्किल लग रहा है जो खुद को @liar यानी झूठा कहलाना चाहता है.

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उनकी यह पोस्ट मजाकिया अंदाज में लिखी गई थी और देखते ही देखते चर्चा में आ गई. हालांकि, इस पूरे मामले में अभी एक बात साफ नहीं है. डूरोव ने यह नहीं बताया कि ऑफर किसने दिया, खरीदार कौन है और क्या इस रकम को लेकर कोई ऑफिशियल बातचीत हुई है. उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वह अपना यूजरनेम बेचने जा रहे हैं.

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टेलीग्राम के एक यूजरनेम की कीमत करोड़ों में कैसे पहुंच गई?

आम तौर पर हम टेलीग्राम पर अपना यूजरनेम इसलिए बनाते हैं, ताकि दूसरे लोग हमें आसानी से खोज सकें. लेकिन टेलीग्राम पर कुछ खास यूजरनेम का मामला अलग है. छोटे, आसानी से याद रहने वाले और किसी खास मतलब वाले नामों की मांग इतनी बढ़ी है कि इनके लिए बाकायदा खरीद-बिक्री का बाजार बन चुका है.

टेलीग्राम पर यूजरनेम की खरीद-फरोख्त

टेलीग्राम ने यूजरनेम बेचने और खरीदने के लिए Fragment नाम का मार्केटप्लेस उपलब्ध कराया है. यहां यूजर खास यूजरनेम खरीद सकते हैं और अपने पास मौजूद कुछ यूजरनेम बेच भी सकते हैं. इन नामों का मालिकाना हक TON ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है.

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इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी अकाउंट की सेटिंग में लिखा हुआ नाम नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक डिजिटल संपत्ति की तरह खरीदा, बेचा और दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है.

इन यूजरनेम को टेलीग्राम के पर्सनल अकाउंट, ग्रुप और चैनल से जोड़ा जा सकता है. यानी अगर किसी कंपनी को अपने ब्रांड के नाम से छोटा और आसानी से याद रहने वाला यूजरनेम चाहिए, तो वह इसे खरीदने की कोशिश कर सकती है.

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मिसाल के तौर पर @news, @tech या किसी कंपनी के नाम जैसा यूजरनेम. ऐसे नाम इंटरनेट पर पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल नहीं, बल्कि डिजिटल ब्रांड की संपत्ति मानते हैं.

यूजरनेम ही है टेलीग्राम की बड़ी यूएसपी

टेलीग्राम पर यूजरनेम काफी अहम है. वजह ये है कि यूजरनेम लगा कर अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं. इस तरह का फीचर वॉट्सऐप जैसे दूसरे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स में नहीं है. वॉट्सऐप ने ठीक टेलीग्राम के ही तर्ज पर यूजरनेम का ऐलान किया था. लेकिन भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने को कहा था. वजह ये है कि नंबर छुपा कर सिर्फ यूजरनेम से बातचीत करके लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं. ऐसे में फ्रॉड्स को पकड़ना नामुमकिन हो सकता है.

क्या टेलीग्राम पर पहले भी बिक चुके हैं लाखों डॉलर के यूजरनेम?

टेलीग्राम के इस बाजार में पहले भी बड़ी रकम के सौदे हुए हैं. कंपनी के फाउंडर ने इससे पहले बताया था कि उन्हें @pride यूजरनेम के लिए 2.56 लाख डॉलर का ऑफर मिला था. उस समय भी उन्होंने अपने अंदाज में इस पेशकश पर मजाक किया था.

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नवंबर 2026 तक उपलब्ध सेल्स ट्रैकर के आंकड़ों के मुताबिक, Fragment पर अक्टूबर में 3,824 ऐसे यूजरनेम की बिक्री दर्ज की गई जिनकी कीमत कम से कम 100 TON थी. इनकी कुल बिक्री करीब 33.7 लाख TON रही. इसी रिपोर्ट में सामान्य यूजरनेम की औसत या सामान्य कीमत और कुछ खास नामों की ऊंची कीमत के बीच बड़ा अंतर भी दिखता है.

इससे साफ है कि टेलीग्राम पर यूजरनेम की खरीद-बिक्री कोई नई या अकेली घटना नहीं है. इसके लिए पूरा बाजार मौजूद है, हालांकि कुछ खास नाम ही बहुत बड़ी रकम तक पहुंचते हैं.

क्या आप भी अपना टेलीग्राम यूजरनेम बेच सकते हैं?

Telegram के Fragment मार्केटप्लेस पर कुछ यूजरनेम को खरीदने और बेचने की सुविधा मिलती है. अगर कोई यूजर अपना कलेक्टिबल यूजरनेम बेचना चाहता है, तो उसे फ्रैग्मेंट पर अपने टेलीग्राम अकाउंट से लॉग इन करना होता है और TON वॉलेट जोड़ना पड़ता है. इसके बाद उपलब्ध विकल्पों के मुताबिक यूजरनेम को बिक्री या नीलामी के लिए रखा जा सकता है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. टेलीग्राम पर हर सामान्य यूजरनेम अपने आप लाखों रुपये की संपत्ति नहीं बन जाता. किसी नाम की कीमत उसकी लंबाई, पहचान, मांग और खरीदार की दिलचस्पी पर निर्भर करती है. छोटे और खास शब्दों वाले नामों की मांग ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर यूजर को अपने नाम के बदले बड़ी रकम मिल जाएगी.

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इस तरह की खरीद-बिक्री में TON ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल होता है. इसलिए इसमें शामिल होने से पहले प्लेटफॉर्म, लेनदेन और वॉलेट की सुरक्षा को समझना जरूरी है. सिर्फ किसी अनजान व्यक्ति के बड़े ऑफर के भरोसे अपना अकाउंट या वॉलेट एक्सेस शेयर करना जोखिम भरा हो सकता है.

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