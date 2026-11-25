हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक ऐसी शादी हुई, जिसने उम्र और रिश्तों को लेकर बनी कई धारणाओं को पीछे छोड़ दिया. देवली स्थित ‘अपना घर’ वृद्धाश्रम में 75 साल के कन्हैया लाल और 63 साल की सवीना शादी के बंधन में बंध गए. गांव की महिलाओं ने पारंपरिक हिमाचली रीति-रिवाजों से विवाह की रस्में निभाईं. महिला संगीत से लेकर शादी की रस्मों तक, पूरे आश्रम में उत्सव का माहौल रहा। दूल्हा-दुल्हन ने भी जमकर डांस किया.

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मंडी जिले के जंजैहली के रहने वाले कन्हैया लाल की जिंदगी आसान नहीं रही. करीब चार साल पहले तक वह खेतीबाड़ी करके गुजारा करते थे. बताया जाता है कि उनके कोई संतान नहीं थी. उन्होंने अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें घर से बाहर कर दिया गया. इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगे और जंगल की एक गुफा में रहने को मजबूर हो गए.

इसी दौरान ‘अपना घर’ वृद्धाश्रम के संचालक एडवोकेट प्रकाश चंद बंसल की टीम ने उन्हें वहां से रेस्क्यू किया और आश्रम में सहारा दिया.

कोलकाता से हिमाचल पहुंचीं सवीना

63 वर्षीय सवीना मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली हैं. वह घर से घूमने निकली थीं, लेकिन रास्ता भटककर शिमला के मशोबरा पहुंच गईं. उनकी हालत को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया और मशोबरा स्थित नारी निकेतन पहुंचाया. बाद में उन्हें बिलासपुर के ‘अपना घर’ वृद्धाश्रम में भेज दिया गया.

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आश्रम में रहते हुए कन्हैया लाल और सवीना की मुलाकात हुई. दोनों ने एक-दूसरे के अकेलेपन और तकलीफों को समझा. धीरे-धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ा और उन्होंने जिंदगी का बाकी सफर साथ तय करने का फैसला किया.

डीएम ने भी पहुंचकर दी शुभकामनाएं

शादी की रस्में हिमाचली परंपराओं के अनुसार पूरी की गईं. गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए और महिला संगीत में खूब उत्साह दिखाया. इस खास मौके पर बिलासपुर की जिलाधीश किरण भड़ाना भी वृद्धाश्रम पहुंचीं. उन्होंने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं.

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