बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है. शिवांगी से विवाह के लिए ऋषिकेश कुमार की बारात पटना के बिहटा स्थित कृष्णा नगर से ढोल-बाजे के साथ रवाना हो गई. बारात को शाही अंदाज में सजाया गया. इस दौरान दूल्हे के पिता रणविजय कुमार सिंह परिवार के लोगों के साथ नाचते नजर आए.

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ऋषिकेश कुमार, कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह के बेटे हैं. उनकी शादी अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह से हो रही है. बारात बिहटा से मोकामा के नदवा गांव के लिए निकली, जहां शादी की रस्में होनी हैं.

बेटे की बारात में जमकर नाचे पिता

बारात निकलने के दौरान दूल्हे के घर में उत्सव का माहौल दिखाई दिया. रणविजय कुमार सिंह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ढोल की थाप पर झूमते नजर आए. बारात में अमेरिका, अहमदाबाद और बिहार के अलग-अलग जिलों से आए मेहमान भी शामिल हुए.

इस बारात में झारखंड का प्रसिद्ध झारखंडिया बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा.बैंड की धुन पर बाराती और परिवार के लोग जमकर नाचे. देखें VIDEO:-

मां आशा देवी ने किया बेटे का परछावन

बारात रवाना होने से पहले दूल्हे की मां आशा देवी ने बेटे ऋषिकेश कुमार का परछावन किया. उन्होंने विवाह से जुड़ी पारंपरिक रस्में निभाईं.घर की महिलाएं भी मंगल गीत गाती नजर आईं.

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शादी को लेकर दोनों परिवारों में उत्साह है. बिहटा से निकली इस बारात के मोकामा के नदवा गांव पहुंचने के बाद विवाह की रस्में पूरी की जाएंगी.

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