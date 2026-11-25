SARAS Food Festival 2026: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वीकेंड पर कुछ अलग खाने और घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सुंदर नर्सरी का रुख कर सकते हैं. यहां इन दिनों सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है, जहां आपको देश के अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक पकवान चखने का मौका मिलेगा.

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हिमाचल का सिड्डू हो या केरल की मीन करी, नागालैंड की फूलों वाली चाय हो या राजस्थान की मावा कचौरी, यहां एक ही जगह पर भारत के अलग-अलग हिस्सों के स्वाद मिल रहे हैं. अगर आप भी खाने के शौकीन हैं और आपको अलग-अलग जगहों का ट्रेडिशनल फूड खाना अच्छा लगता है तो यह जगह आपके लिए बेस्ट रहने वाली है.

इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहां सिर्फ मशहूर स्ट्रीट फूड ही नहीं, बल्कि ऐसी पारंपरिक डिशेज भी मिलेंगी, जिन्हें आमतौर पर दिल्ली के रेस्टोरेंट में ढूंढना मुश्किल होता है.गांवों की महिलाओं ग्रुपों की ओर से लगाए गए स्टॉल पर आप खाने के साथ स्थानीय हस्तशिल्प और हाथ से बने सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं. अगर आप भी यहां जाने का सोच रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि यहां पर आप क्या-क्या खा सकते हैं.

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यहां चखें हिमाचल के 3 तरह के सिड्डू

अगर आप हिमाचल प्रदेश का सिड्डू खाने के लिए मनाली और शिमला जाने का इंतजार कर रहे हैं तो फिलहाल दिल्ली में ही इसका स्वाद ले सकते हैं. फेस्टिवल में हिमाचल के स्टॉल पर रागी सिड्डू समेत तीन तरह के सिड्डू मिल रहे हैं. सिड्डू हिमाचल का पारंपरिक फूड है, जिसे आटे में अखरोट की स्टफिंग डालकर भाप में पकाया जाता है. इसे चटनी के साथ खाया जाता है. यहां मिलने वाली चटनी इसके स्वाद को और खास बना देती है. अगर आप पहाड़ी खाने के शौकीन हैं तो इसे जरूर ट्राई करें.

हिमाचल के अलावा यहां पर उत्तराखंड का खास मसाला आलू भी आप ट्राई कर सकते हैं. मसालेदार उबले आलू को खीरे के रायते के साथ सर्व किया जाता है. अगर आपने कभी उत्तराखंड के जखिया आलू ट्राई किया है तो यह आलू की डिश भी आपको बहुत पसंद आएगी.

नागालैंड की फूलों वाली चाय का लें मजा

खाने के बाद कुछ अलग पीने का मन हो तो आप नागालैंड की रोशोल टी (Roshol Tea) आजमा सकते हैं. इसकी खासियत है कि यह फूलों से तैयार की जाने वाली चाय है. शाम के समय ठंडे मौसम में गर्मागर्म फूलों वाली चाय पीने का अपना अलग मजा है. यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो आम चाय-कॉफी से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं.

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केरल की कापा विद मीन करी और टूना फ्राई

अगर आपको सी फूड पसंद है तो केरल के स्टॉल पर जरूर जाएं. यहां मालाबार परोट्टा, कापा विद मीन करी और टूना फ्राई जैसी डिशेज चखने को मिलेंगी. कापा यानी टैपिओका (कसावा) को केरल में खास अंदाज में पकाया जाता है और इसे मछली की करी के साथ परोसा जाता है. वहीं टूना फ्राई मछली को मसालों के साथ फ्राई करके तैयार किया जाता है.

राजस्थान के पारंपरिक पकवान भी हैं खास

राजस्थान के स्टॉल पर आपको यहां के कई मशहूर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा. यहां दाल बाटी चूरमा, प्याज कचौरी और जोधपुर की खास मावा कचौरी मौजूद है. मावा कचौरी में खोया और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग होती है, जिसे तलने के बाद चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है. मीठा पसंद करने वालों के लिए घेवर और रबड़ी-जलेबी जैसे ऑप्शन भी हैं.

साउथ इंडियन खाने के शौकीन यहां जरूर जाएं

साउथ इंडियन खाने के शौकीनों के लिए भी यहां कई खास ऑप्शन हैं. कर्नाटक के स्टॉल पर नीर डोसा मिलता है, जिसे चना करी, नारियल और मिर्च की चटनी के साथ परोसा जाता है. तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी और कबाब भी यहां मौजूद हैं.

गोवा और दूसरे राज्यों की डिशेज भी चखें

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गोवा के स्टॉल पर प्रॉन समोसे मिल रहे हैं, जिन्हें सीफूड पसंद करने वाले ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर का कलाड़ी कुलचा, जिसमें पारंपरिक डोगरा चीज और सब्जियों की भरावन होती है, और छत्तीसगढ़ का चिला-फरा भी यहां चखने को मिलेगा. वहीं महाराष्ट्र की पूरन पोली, उड़ीसा का काकरा पीठा भी आप खा सकते हैं.

कब और कैसे पहुंचे सुंदर नर्सरी?

अगर आप इस फूड फेस्टिवल में जाने का प्लान बना रहे हैं तो दिसंबर में भी आपके पास मौका है. यह 21 नवंबर से 8 दिसंबर 2026 तक सुंदर नर्सरी में आयोजित किया जा रहा है. फूड फेस्टिवल की अलग एंट्री मुफ्त है, लेकिन सुंदर नर्सरी का पार्क टिकट लेना होगा. भारतीय वयस्कों के लिए टिकट ₹50 है. जेएलएन स्टेडियम और जंगपुरा मेट्रो स्टेशन से आप आराम से सुंदर नर्सरी पहुंच सकते हैं.

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