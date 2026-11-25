शेयर बाजार बुधवार को बमबम रहा, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी के साथ भागे. इस ताबड़तोड़ तेजी के बीच रेलवे से जुड़ी एक कंपनी का शेयर भी रॉकेट बना हुआ नजर आया और इसमें पैसे लगाने वालों की दौलत में तगड़ा इजाफा हो गया. ये स्टॉक है जुपिटर वैगन्स का शेयर, जो कभी निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक बना था और बीते कुछ समय से बिखरता जा रहा था, लेकिन बुधवार को अचानक इस शेयर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि एक झटके में 20% का अपर सर्किट लग गया. ये सब हुआ कंपनी की एक डील की खबर आने के बाद.

और पढ़ें

शेयर का भाव 222 के पार

रेलवे से जुड़ी कंपनी Jupiter Wagons Share ने बुधवार को अपने पिछले सोमवार को बंद 185.45 रुपये से उछलकर 192 रुपये के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की और करीब घंटेभर तक इसी लेवल पर ग्रीन जोन में नजर आया. लेकिन फिर अचानक ये रॉकेट बन गया और देखते ही देखते 20 फीसदी का अपर सर्किट हिट कर गया. इसके तेजी के चलते शेयर का भाव 222.46 रुपये पर पहुंच गया.

जुपिटर वैगन्स के शेयर में आए इस तगड़े उछाल का सीधा असर कंपनी के मार्केट कैपिटल पर भी देखने को मिला है. ये एक झटके में बढ़कर 7920 करोड़ रुपये हो गया. बता दें कि Jupiter Wagons Share का 52 वीक का हाई लेवल 358.25 रुपये है.

क्यों आई इस शेयर में तूफानी तेजी?

अब बताते हैं कि आखिर इस शेयर में अचानक ये 20 फीसदी की तूफानी तेजी क्यों आई? तो 25 नवंबर को जुपिटर वैगन्स के शेयर में अपर सर्किट कंपनी के एक डील की खबर के बाद देखने को मिली है. दरअसल, Jupiter Wagons कंपनी ने साउथ कोरिया की वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया है. इसके तहत जुपिटर के पास 80% हिस्सेदारी होगी.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, ये जॉइंट वेंचर से भारत में पूरे मेट्रो कोच बनाएगा, इसके साथ ही वूजिन के पोर्टफोलियो के जरूरी पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करेगा. इनमें प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS), ऑटोमैटिक डोर सिस्टम, बोगी और एल्यूमीनियम कार बॉडी शेल शामिल हैं.

ब्रोकरेज दे रहे हैं ये रेटिंग

जुपिटर वैगन्स के शेयर को लेकर ब्रोकरेज बंटे हुए नजर आ रहे हैं. बीते दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, जहां एक ओर SMIFS ने FY27 के दूसरी तिमाही में परफॉर्मेंस में लगातार सुधार को तरजीह दी है, और इस रेलवे स्टॉक को 254 के टारगेट प्राइस के साथ 'Buy Rating दी है. तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने जुपिटर वैगन्स पर 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 180 रखा है.

क्या करती है कंपनी?

जुपिटर वैगन्स लिमिटेड (Jupiter Wagons Ltd) भारत में रेलवे से जुड़ा सामान और वाहन बनाने वाली एक प्रमुख निजी कंपनी है. यह भारतीय रेलवे और निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए मालगाड़ी के वैगन (Freight Wagons), यात्री कोच और ऑटोमोबाइल कैरियर वैगन का निर्माण करती है. इसके अलावा यह बोगी, कपलर, ब्रेक सिस्टम की कास्टिंग व व्हीलसेट का निर्माण करती है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----