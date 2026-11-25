महाराष्ट्र के पुणे में एक पीजी है. नाम है प्रिस्टीन. ये पीजी खास लड़कियों के लिए है. उस पीजी में करीब सौ लड़िकयां रहती हैं. इनमें रहने वाली ज्यादातर लड़कियां नौकरी पेशा हैं. उसी पीजी की दूसरी मंजिल पर मौजूद है रूम नंबर 206. उस रूम में दो लड़कियां रहा करती थीं. इनमें से एक कोमल थी. 27 साल की कोमल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और मशहूर कंपनी विप्रो में नौकरी करती थी.

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उसी पीजी के बराबर में एक और पीजी है. वो पीजी लड़कों का है. उसी पीजी में 29 साल का शुभम रहा करता था. शुभम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बड़ी कंपनी इंफोसिस में नौकरी करता है.

संडे आधी रात पूरा कर अब मंडे बन चुका था. तभी सुबह सुबह इसी प्रिस्टीन पीजी के रूम नंबर 206 से एक फोन किया जाता है. ये फोन 112 नंबर पर किया गया था. 112 नंबर पर की गई कॉल हर राज्य की राजधानी में मौजूद सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाती है. चूंकि पुणे महाराष्ट्र में है, लिहाजा 112 नंबर पर की गई इस कॉल की घंटी सीधे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में बजती है.

फोन करने वाला शुभम था. वो पुलिस से कहता है कि उसके कमरे में उसकी जख्मी दोस्त पड़ी है और उसे मदद चाहिए. मुंबई कंट्रोल रूम से ये मैसेज अब सीधे कंप्यूटर सिस्टम के जरिए पुणे की हिंजवडी पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है. अब हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम फौरन उस पीजी का रुख करती है.

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जब पुलिस इस पीजी के रूम नंबर 206 में दाखिल होती है, तो देखती है कि कमरे में एक लड़का और एक लड़की है. लड़की बिस्तर पर बेसुध पड़ी है. आस-पास खून के निशान हैं. लड़की के सिर से भी खून बह रहा था. उसी बेसुध लड़की के करीब वो लड़का बैठा था और लगातार रो रहा था. पुलिस को देखते ही वो बताता है कि फोन उसी ने किया था और उस लड़की को उसी ने मारा है. पर पता नहीं है कि ये जिंदा है या नहीं. पुलिस फौरन लड़की को अस्पताल भेजती है. जहां डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं.

अब इसके बाद पुलिस की एक दूसरी टीम इसी पीजी से चेहरे को नकाब में ढंक कर उस लड़के को अपनी कस्टडी में ले कर नीचे उतरती है. पुलिस की गाड़ी में बिठाती है और इसी हिंजवडी थाने में ले जाती है. ये नकाबपोश कोई और नहीं इंफोसिस में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम ही था और उसे कत्ल के इल्जाम में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी.

डीसीपी 2 प्रदीप जाधव ने बताया कि कत्ल के बाद कातिल खुद पुलिस को खबर दे रहा है. यानी खुद पुलिस को बुलाया और अपना जुर्म भी कुबूल किया. अब सवाल ये है कि आखिर शुभम ने ऐसा क्यों किया? शुभम और कोमल कौन हैं? दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? तो इन्हीं सारे कौन और क्यों में ये सारी कहानी है. कोमल का पूरा नाम कोमल राजेंद्र दहाके है. कोमल महाराष्ट्र के ही वर्धा की रहने वाली है. विप्रो में नौकरी लगी तो पुणे आ गई. और यहीं पीजी में रूम शेयर कर एक दूसरी लड़की के साथ रहने लगी.

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दूसरी तरफ शुभम का पूरा नाम शुभम दयानेश्वर कलवंदे है. शुभम बुलढाणा का रहने वाला है. इत्तेफाक से शुभम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नौकरी उसे खींच कर पुणे ले आई. शुभम पुणे में इंफोसिस में काम कर रहा था. चूंकि शुभम और कोमल एक ही पेशे के थे और एक ही शहर में, लिहाजा इत्तेफाक से करीब साढ़े तीन साल पहले दोनों की पहली मुलाकात हुई. मुलाकात जल्दी दोस्ती में बदली और दोस्ती प्यार में.

चूंकि कोमल और शुभम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लिहाजा अब दोनों पुणे में एक ही इलाके में बिल्कुल आस-पास पीजी में रहने लगे. इससे रोजाना उनकी मुलाकात भी होती. अब यहां से कहानी के दो पहलू हैं. एक- कोमल और शुभम के रिश्तों को लेकर पुलिस का वर्जन है. और दूसरा- कोमल के भाई का. पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले साढ़े तीन सालों से ना सिर्फ रिलेशनशिप में थे, बल्कि जल्द ही शादी करने वाले थे. दोनों का परिवार भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुका था.

सीनियर इंस्पेक्टर सिद्धराम म्हात्रे ने कहा कि दोनों साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में तो थे, शादी भी करने जा रहे थे. लेकिन कोमल शुभम पर शक किया करती थी. शक इस बात का कि शुभम की जिंदगी में कोई और भी है. और यही शक एक कत्ल की वजह बन जाती है. होता ये है कि संडे को कोमल और शुभम दोनों की ही छुट्टी थी, लिहाजा संडे की रात दोनों एक रेस्तरां में डिनर के लिए जाते हैं. लेकिन डिनर के दौरान ही उसी शक के चलते शुभम और कोमल रेस्तरां में ही लड़ पड़ते हैं.

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रेस्तरां में लड़ने के बाद अब दोनों वापस पीजी लौटते हैं. तब तक देर रात हो चुकी थी. चूंकि पीजी में जिस रूम में कोमल रहती थी, वहां एक और लड़की उसके साथ रहती थी. लेकिन जैसे ही दोनों रूम नंबर 206 में पहुंचते हैं, कोमल की रूम पार्टनर वहां से उठ कर दूसरे कमरे में चली जाती है. इसके बाद अब रेस्तरां में शुरू हुई लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है. अब दोनों कमरे में लड़ रहे थे. फिर इसी लड़ाई के दौरान अचानक दोनों में हाथापाई हो जाती है. शुभम कोमल को पीटता है. फिर अचानक उसका सिर जोर से दीवार और बेड पर दे मारता है.

कोमल घायल हो जाती है. सिर से खून रिसने लगता है और धीरे धीरे वो बेसुध हो जाती है. अब ये पता नहीं कि शुभम को पता था कि नहीं कि कोमल वेसुध या बेहोश नहीं है, बल्कि मर चुकी है. इसके बाद वो अगले कई घंटे तक उसी बेड पर कोमल की लाश के बराबर बैठ कर रोता रहता है. फिर सुबह होने से पहले वो अचानक 112 नंबर पर पुलिस को फोन करता है. इतना ही नहीं वो पुलिस के आने पर और ये साफ हो जाने पर कि कोमल मर चुकी है, अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है.

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यानी शुभम ने कोमल को किसी हथियार से नहीं मारा. बल्कि अपने हाथों से मारा और सर दीवार और बेड की लकड़ी पर पटका. इससे ये साफ है कि ये कत्ल प्लानिंग के साथ नहीं किया गया था. बल्कि गुस्से में हुआ अचानक कत्ल था. कत्ल के बाद शुभम खुद पुलिस को फोन भी करता है. लेकिन क्या सचमुच शुभम और कोमल के रिश्ते के बारे में दोनों के घर वालों को पता था? क्या वाकई घर वाले इनकी शादी के लिए रजामंद थे?

तो पुणे पुलिस के उलट कोमल के भाई ने जो कहा, वो कुछ और ही है. कोमल के भाई के मुताबिक शादी या रिश्ते की बात तो दूर उन्हें तो शुभम का नाम ही पहली बार तब पता चला, जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया.

देर रात पीजी के कमरे में शुभम और कोमल लड़ रहे थे. शुभम कोमल को पीट रहा था. कोमल चीख रही थी, फिर भी किसी को उसकी चीख की आवाज तक सुनाई नहीं दी. जबकि इस पीजी में सौ से करीब लड़कियां हैं और चूंकि लड़कियों का पीजी है, तो पीजी में गार्ड भी है. फिर ऐसा कैसे मुमकिन है. फिलहाल पुलिस अब इन तमाम पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है.

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(पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल का इनपुट)

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