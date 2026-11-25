उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं संग बैठक करने पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने 29 नवंबर को मझवां विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैली करने की घोषणा की है. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने की बात कही. साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर कटाक्ष करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अतरौलिया सीट दी थी और इस सीट पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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राजभर पर कटाक्ष और अतरौलिया सीट पर दो टूक

गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बोलते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अतरौलिया सीट दी थी और तीसरा आदमी क्या करता है, इसका जवाब वे नहीं देंगे. उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी सीटों के लिए नहीं, बल्कि जीत और समाज के अधिकारों के लिए राजनीति करती है. उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने मझवां और कटेहरी सीट स्वेच्छा से छोड़ी थी, लेकिन अतरौलिया सीट पर कोई समझौता नहीं होगा.

सभी 403 सीटों पर निषाद समाज के प्रभाव का दावा

डॉ. संजय निषाद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है और उनकी पार्टी भाजपा को जीत दिलाने के लिए काम करती है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में सहयोगी दलों को कौन सी सीटें देनी हैं, यह भाजपा को तय करना है. जिला पंचायत सभागार पहुंचने से पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च भी किया और संगठन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की.

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29 नवंबर को मझवां रैली से बुलंद होगी आरक्षण की आवाज

आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी का गठन ही आरक्षण के मुद्दे के समाधान के लिए हुआ है. मझवार समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है. उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को मझवां विधानसभा क्षेत्र में होने वाली बड़ी रैली के जरिए समाज की आवाज बुलंद की जाएगी. साथ ही उन्होंने अन्य समाजों के नेताओं से भी अपने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की अपील की.

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