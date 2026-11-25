उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत के बीच बड़ा सियासी दांव चल दिया है. कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बने बिना सपा ने अपनी पहली सूची में पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. सपा की पहली लिस्ट में चार मुस्लिम और एक पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवार को जगह मिली है.

और पढ़ें

सपा ने सहारनपुर की बेहट से उमर अली खान और सहारनपुर देहात सीट से आशु मलिक को प्रत्याशी घोषित किया है. ये दोनों सीटें कांग्रेस की प्राथमिकता में बताई जा रही थीं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद सपा के स्टैंड से नाराज नजर आ रहे हैं.

अखिलेश यादव के इस कदम को कांग्रेस के साथ सीटों की बातचीत के बीच अहम माना जा रहा है. एक तरफ दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है, दूसरी तरफ सपा ने पांच सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर साफ कर दिया है कि वह अपनी चुनावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है. सवाल यह है कि सपा के पांचों उम्मीदवार कौन हैं, जिनके ऐलान ने कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ा दी है.

1- बेहट से उमर अली खान

Advertisement

उमर अली खान सहारनपुर की बेहट विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं. उमर अली पहली बार 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके. 2022 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के नरेश सैनी को 37,880 वोटों से हराया था. वह 2012 से 2018 तक विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) भी रह चुके हैं.

उनके पिता सरफराज अली खान का परिवार पाकिस्तान से भारत आया था, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे. उमर अली खान का रिश्ता दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के परिवार से भी है. वह शाही इमाम के दामाद हैं. उनकी शादी हिना बुखारी से 2005 में हुई थी. सपा ने उन्हें बेहट सीट से फिर एक बार उम्मीदवार बनाया है.

2- सहारनपुर देहात से आशु मलिक

सपा ने आशु मलिक को सहारनपुर देहात सीट से प्रत्याशी बनाया है. आशु मलिक मुलायम परिवार के वफादार नेता माने जाते हैं. वह गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं, लेकिन सहारनपुर में मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए अपनी कर्मभूमि सहारनपुर को बना रखा है. वह पहले विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ रहा करते थे.

2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सहारनपुर देहात सीट से चुनाव लड़ा था और जीतकर विधायक बने थे. अब सपा ने एक बार फिर उन्हें सहारनपुर देहात सीट से उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी राजनीतिक दिलचस्पी बताई जा रही है. इमरान मसूद इस सीट पर अपने किसी करीबी नेता को चुनाव लड़ाना चाहते थे.

Advertisement

3- कैराना सीट से नाहिद हसन

नाहिद हसन कैराना के चर्चित राजनीतिक परिवार से आते हैं और इस सीट से मौजूदा विधायक हैं. उनके पिता मुनव्वर हसन, मां तबस्सुम बेगम और दादा अख्तर हसन भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं. उनकी बहन इकरा हसन कैराना से लोकसभा सांसद हैं.

नाहिद हसन 2014 के उपचुनाव, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना से जीत दर्ज कर चुके हैं. सपा ने एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाया है. वे मुस्लिम गुर्जर समुदाय से आते हैं और कैराना में दबंग चेहरा माने जाते हैं.

4- अमरोहा से महबूब अली

महबूब अली सपा के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं. वो कई बार अमरोहा विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं. मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनकी पुरानी पकड़ मानी जाती है. सपा ने उन्हें फिर से अमरोहा सीट से उम्मीदवार बनाकर अपने अनुभवी चेहरे पर भरोसा जताया है.

5- ललितपुर से ज्योति लोधी

ज्योति लोधी सपा की पहली सूची में शामिल इकलौती महिला उम्मीदवार हैं. वह ललितपुर में पार्टी संगठन से जुड़ी रही हैं और जिला स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं. लोधी समुदाय से आने वाली ज्योति के जरिए सपा ने बुंदेलखंड में पिछड़े वर्ग के वोटरों तक पहुंच बनाने का संदेश दिया है. ललितपुर सीट पर बीजेपी का प्रभाव रहा है, ऐसे में सपा ने यहां नए चेहरे पर दांव लगाया है.

Advertisement

अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला?

सपा की पहली सूची में चार मुस्लिम उम्मीदवारों और एक पिछड़ा वर्ग की महिला को जगह मिली है. इसे अखिलेश यादव की PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है. पश्चिमी यूपी की बेहट, सहारनपुर, कैराना और अमरोहा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरण को भी सामने रखा है. इस तरह उन्होंने कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को सियासी संदेश दिया है.

बुंदेलखंड की ललितपुर सीट से ज्योति लोधी को टिकट देकर पिछड़े वर्ग की भागीदारी का मैसेज दिया गया है, लेकिन पहली लिस्ट में किसी भी दलित को प्रत्याशी नहीं बनाया गया. ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को यह संदेश दे दिया है कि यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनकी शर्तों पर ही होगा. 2024 की तरह ही सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत से पहले अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं.

कांग्रेस की सियासी टेंशन क्यों बढ़ी?

सपा की इस पहली सूची में सबसे ज्यादा चर्चा सहारनपुर की दो सीटों को लेकर है. बेहट से उमर अली खान और सहारनपुर देहात सीट से आशु मलिक को टिकट दिया गया है. ये दोनों सीटें कांग्रेस की प्राथमिकता वाली सीटों में शामिल बताई जा रही थीं. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी इन सीटों को लेकर दिलचस्पी रही है.

Advertisement

कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है. कांग्रेस ने 181 सीटों से घटाकर 131 सीटों पर दावेदारी की थी, जबकि सपा की ओर से 26 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव दिया गया. ऐसे में सपा द्वारा पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. इसीलिए इमरान मसूद से लेकर राजेंद्र पाल गौतम और राकेश राठौर जैसे कांग्रेस नेता नाराज हैं और सपा के रवैए से खुश नहीं हैं.

पांच उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर अपनी बात भी रखी. अखिलेश का जोर इस बात पर रहा कि सीटों का बंटवारा केवल सपा और कांग्रेस के हिस्से के तौर पर नहीं, बल्कि जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस से 26 सीटों के अलावा अन्य संभावित सीटों की सूची देने को भी कहा, ताकि दोनों दल मिलकर उम्मीदवारों और चुनावी समीकरणों पर विचार कर सकें.

---- समाप्त ----