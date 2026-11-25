श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग पर स्थित पवित्र शेषनाग झील के पास JCB मशीन से काम किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. PDP, कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेताओं ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इस इलाके में भारी मशीनों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है.

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शेषनाग झील के पास JCB एक्सकेवेटर का वीडियो सबसे पहले एक JCB ऑपरेटर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट 'Neeraj_excavator_lover' पर अपलोड किया था. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और हिमालय के नाजुक पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान पर सवाल उठाए. विवाद बढ़ने के बाद ऑपरेटर ने अपने अकाउंट से वीडियो हटा दिया. हालांकि, तब तक यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका था.

अलगाववादी नेता और कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने भी यह वीडियो अपने X अकाउंट पर साझा किया, उन्होंने पहलगाम के ग्लेशियर क्षेत्र में भारी मशीनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए इसे चिंताजनक बताया. मीरवाइज ने अपनी पोस्ट में कहा, ''पहलगाम के ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित स्वच्छ और सुंदर शेषनाग झील के पास भारी मशीनों के काम करने के दृश्य और खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं. इससे हिमालय के इस संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. जब हमारे ग्लेशियर पहले से ही तेजी से पीछे हट रहे हैं और पड़ोसी नेपाल में ग्लेशियर से जुड़ी विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं हो चुकी हैं, तब इस तरह की गतिविधियां चिंता बढ़ाती हैं.'

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महबूबा मुफ्ती को शेषनाग झील जाने से रोका गया

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा. मंगलवार को उन्होंने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित शेषनाग झील जाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी. महबूबा मुफ्ती ने X पर लिखा, ''आज मेरी सबसे बड़ी आशंका सही साबित हुई, जब पुलिस ने मुझे शेषनाग जाने से रोक दिया. इस संवेदनशील ग्लेशियर क्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर सवाल लगातार बढ़ रहे हैं. आज जो बातें छिपाई जा रही हैं, वे कल मानव निर्मित आपदा का कारण बन सकती हैं. अमरनाथ गुफा, यात्रा और आसपास के पहाड़ों को एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए.''

कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस ने भी श्री अमरनाथ जी यात्रा मार्ग पर भारी मशीनों के इस्तेमाल का विरोध किया है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वीडियो सामने आने के बाद पर्यावरण को लेकर चिंता जताई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''शेषनाग जम्मू-कश्मीर की उन 14 ग्लेशियर झीलों में शामिल है, जिन्हें अत्यधिक जोखिम वाली झीलों के रूप में चिन्हित किया गया है. नेपाल में हाल में हुई ग्लेशियर से जुड़ी आपदाएं हमारे लिए चेतावनी होनी चाहिए। हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के साथ छेड़छाड़ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.''

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शिवसेना (UBT) की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी ने भी इस पर चिंता जताई, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. इंडिया टुडे से बातचीत में साहनी ने कहा, ''यह बेहद चिंता का विषय है. हमारे धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट में बदला जा रहा है. विकास के नाम पर पर्यावरण और यात्रा के प्राकृतिक मार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए.''

BRO ने दी सफाई, कहा- पुराने रास्ते को ही किया जा रहा चौड़ा

विवाद बढ़ने के बीच सीमा सड़क संगठन (BRO) ने सोमवार को बयान जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की, संगठन ने कहा कि यात्रा मार्ग को चौड़ा करने का काम तय सुरक्षा मानकों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों के तहत किया जा रहा है. BRO के मुताबिक, सोशल मीडिया पर नए निर्माण कार्यों को लेकर किए जा रहे दावे सही नहीं हैं. पिछले सालों की यात्रा के अनुभव और श्रद्धालुओं के लिए चौड़े रास्ते की जरूरत को देखते हुए मौजूदा मार्ग को बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया है, इसमें संवेदनशील हिस्सों को स्थिर करना और रास्तों को चौड़ा करना शामिल है, ताकि भीड़ कम हो और श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित हो सके.

संगठन ने कहा कि सभी काम मौजूदा यात्रा मार्ग तक ही सीमित हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं, यात्रा कर्मचारियों और मार्ग का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. हालांकि, BRO के बयान के बावजूद यात्रा मार्ग को चौड़ा करने के काम पर सवाल उठ रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग और कुछ राजनीतिक दल इस काम को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में भारी मशीनों के इस्तेमाल के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

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BJP ने बताया राजनीतिक विवाद, कहा- माहौल बिगाड़ने की कोशिश

दूसरी ओर, BJP ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है, पार्टी का कहना है कि कश्मीर घाटी के कुछ राजनीतिक दल बेवजह मुद्दा उठाकर लोगों की भावनाएं भड़काने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर BJP के प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने अपने बयान में कहा कि पार्टी अमरनाथ भूमि विवाद को फिर से खड़ा करने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों की निंदा करती है, उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को पर्यावरण से जोड़कर पेश किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दल अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं. BRO पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि काम पर्यावरण सुरक्षा के मानकों के तहत हो रहा है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अलग-अलग राय

इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की राय भी अलग-अलग नजर आ रही है. पार्टी के नेता शेख बशीर अहमद यात्रा मार्ग को चौड़ा करने और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं, वहीं, NC विधायक हसनैन मसूदी ने भारी मशीनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं.

कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता अमित रैना ने भी कहा कि अमरनाथ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उन्होंने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत बताई. कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों को आशंका है कि यात्रा मार्ग को चौड़ा करने के नाम पर भविष्य में अमरनाथ गुफा तक मोटर योग्य सड़क बनाई जा सकती है, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगी. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और इस तरह की खबरें निराधार हैं.

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2008 में भी अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन आवंटन पर हुआ था विवाद

इस विवाद के बीच कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता अमित रैना ने घाटी के कुछ राजनीतिक दलों के पुराने रुख का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े कार्यों का विरोध पहले भी होता रहा है. उनके मुताबिक, 2008 में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को अस्थायी शिविर बनाने के लिए जमीन देने का विरोध किया था. अगस्त 2014 में तत्कालीन उमर अब्दुल्ला सरकार ने विरोध प्रदर्शनों और कुछ कट्टरपंथी संगठनों के दबाव के बाद पवित्र कौसर नाग की तीर्थयात्रा की अनुमति रद्द कर दी थी.

अमित रैना ने कहा कि धार्मिक यात्राओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. हालांकि, ये उनके राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर व्यक्त किए गए विचार हैं.

अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुविधाओं और सुरक्षा का मुद्दा पहले भी उठता रहा है, वर्ष 2012 में यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत के मामले सामने आए थे. मीडिया में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से यात्रा मार्ग को चौड़ा करने और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि विकास कार्यों के दौरान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

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अमरनाथ यात्रा पर पहले भी हो चुके हैं आतंकी हमले

श्री अमरनाथ जी यात्रा अतीत में कई आतंकी हमलों का निशाना भी बन चुकी है.

वर्ष 2000: पहलगाम के पास आतंकियों ने हमला कर 32 लोगों की हत्या कर दी थी. इनमें 21 हिंदू श्रद्धालु शामिल थे. 50 से अधिक लोग घायल हुए थे.

वर्ष 2001: शेषनाग झील के पास यात्रियों के रात्रि शिविर में आतंकियों ने विस्फोट किए, इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें आठ हिंदू श्रद्धालु, तीन मुस्लिम और दो सुरक्षाकर्मी शामिल थे.

वर्ष 2002: 30 जुलाई को श्रीनगर में यात्रियों को ले जा रही टैक्सी पर ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौत हुई और तीन घायल हुए. 6 अगस्त को पहलगाम के नुनवान आधार शिविर पर आतंकियों की गोलीबारी में नौ लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक घायल हुए.

वर्ष 2006: गांदरबल में यात्रियों की बस पर ग्रेनेड हमले में पांच श्रद्धालु घायल हुए.

वर्ष 2017: अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ, इसमें आठ श्रद्धालुओं की मौत हुई और 18 लोग घायल हुए.

पाकिस्तान समर्थक कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक समय अमरनाथ यात्रा को कश्मीर घाटी पर ''सांस्कृतिक आक्रमण'' तक बताया था.

धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है अमरनाथ यात्रा

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श्री अमरनाथ जी की यात्रा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है, इसका उल्लेख कश्मीर के प्राचीन ग्रंथ नीलमत पुराण और ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ 'राजतरंगिणी' में भी मिलता है. हिंदू मान्यता के अनुसार, भगवान शिव ने पवित्र अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी. यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील का भी धार्मिक महत्व है. मान्यता है कि अमर कथा सुनाने के लिए गुफा की ओर बढ़ने से पहले भगवान शिव ने अपने सभी नागों को शेषनाग झील में छोड़ दिया था. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पवित्र झील में शेषनाग का वास है.

शेषनाग झील समुद्र तल से करीब 11 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, इसकी अधिकतम लंबाई एक किलोमीटर से ज्यादा और चौड़ाई करीब 700 मीटर है. श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं, पहला पारंपरिक पहलगाम मार्ग है, जबकि दूसरा बालटाल मार्ग है, जो छोटा लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला है.

अमरनाथ गुफा तक सड़क और रोपवे बनाने की योजनाओं पर भी हुई थी चर्चा

10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करीब 110 किलोमीटर लंबे श्री अमरनाथ मार्ग प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, इस परियोजना पर लगभग 5,300 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया था. गडकरी के मुताबिक, खानाबल से चंदनवाड़ी तक 73 किलोमीटर लंबी चार लेन की सड़क बनाई जानी थी, जिसकी अनुमानित लागत 1,800 करोड़ रुपये थी, इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) जुलाई 2023 तक तैयार करने की बात कही गई थी.

वहीं, चंदनवाड़ी से पंजतरणी होते हुए बालटाल तक 34 किलोमीटर लंबी दो लेन की सड़क बनाने का प्रस्ताव था, इसकी अनुमानित लागत 3,500 करोड़ रुपये बताई गई थी. इस मार्ग पर शेषनाग और पंजतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की भी योजना का जिक्र किया गया था, ताकि श्रद्धालुओं को भूस्खलन और बर्फबारी से राहत मिल सके. पंजतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा तक पांच किलोमीटर लंबा और 5.5 मीटर चौड़ा पैदल रास्ता बनाने का भी प्रस्ताव था.

इसके बाद नवंबर 2023 में BRO ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी थी कि उसने बालटाल मार्ग पर यात्रा ट्रैक को चौड़ा करने का काम पूरा कर लिया है और पहली बार वाहनों का एक समूह पवित्र गुफा तक पहुंचा है. BRO ने 3 नवंबर 2023 को X पर तस्वीरों के साथ पोस्ट किया था, ''प्रोजेक्ट बीकन अमरनाथ यात्रा मार्गों की मरम्मत और सुधार के काम में लगा है. सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों ने चुनौतीपूर्ण काम पूरा कर इतिहास रच दिया है. पहली बार वाहनों का समूह पवित्र गुफा तक पहुंचा. जय हिंद! जय BRO!'' उस समय भी यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही और ट्रैक चौड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था.

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