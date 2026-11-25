केरलम के कन्नूर जिले की एक अदालत ने एक दशक पुराने हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने 2016 में हुई CPI-M कार्यकर्ता सी वी धनराज की हत्या के मामले में बीजेपी-आरएसएस के तीन कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

और पढ़ें

इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की कुल 15 लाख रुपये की राशि धनराज के परिवार, खासतौर से उनकी पत्नी और मां को दी जाए.

तलिपरंबा के एडिशनल सेशन जज के एन प्रशांत ने 23 नवंबर को टी पी बीजू (34) और दो सगे भाइयों एम विपिन (34) और एम वैशाख (31) को हत्या का दोषी ठहराया था. इस मामले में अदालत ने 16 आरोपियों को बरी कर दिया था.

तीनों दोषियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, कोर्ट ने IPC की धारा 447, 323 और 506(II) समेत कई धाराओं के तहत हर दोषी को कुल 5 साल और 4 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक सी के श्रीधरन ने बताया कि इन सजाओं को पूरा करने के बाद ही उनकी उम्रकैद की सजा शुरू होगी. जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

Advertisement

बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेगा अभियोजन पक्ष

अदालत ने इस मामले को फांसी की सजा योग्य 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी का नहीं माना. हालांकि, कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की कि हत्या एक सोची-समझी साजिश थी. हालांकि अभियोजन पक्ष IPC की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का आरोप साबित नहीं कर सका.

विशेष लोक अभियोजक श्रीधरन ने कहा कि अभियोजन पक्ष सजा से संतुष्ट है, लेकिन 16 आरोपियों—खासकर साजिश में शामिल बताए गए लोगों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की जाएगी. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को धनराज के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच कर उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी निर्देश दिया है.

2016 में मां और पत्नी के सामने हुई थी हत्या

एझिमाला में माकपा के शाखा सचिव रहे धनराज की 11 जुलाई 2016 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वो पय्यानूर के पास रामंथली स्थित अपने घर लौट रहे थे. बाइक सवार हमलावरों ने घर के पास ही उनकी मां और पत्नी के सामने धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था.

इस केस में कुल 20 बीजेपी-RSS कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया था, लेकिन 12वें आरोपी सी बीजू उर्फ चुरक्कट्टू बीजू की बाद में हत्या हो जाने के कारण 19 आरोपियों पर ही मुकदमा चला. 25 सितंबर 2025 को शुरू हुए इस ट्रायल में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गोधरा कांड के दोषी इरफान पाडो को जमानत, SC ने निलंबित की उम्रकैद की सजा

बता दें कि ये मामला हाल ही में तब फिर सुर्खियों में आया था, जब पूर्व CPI-M नेता वी कुन्हीकृष्णन ने धनराज की शहादत के नाम पर जुटाए गए फंड में अनियमितता के आरोप लगाए थे. बाद में पार्टी से निष्कासित होने के बाद उन्होंने यूडीएफ के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पय्यानूर विधानसभा सीट जीती थी.

---- समाप्त ----