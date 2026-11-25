बांग्लादेश में गारमेंट उद्योग के मजदूरों का आंदोलन लगातार 26वें दिन भी जारी है. वेतन बोर्ड ने मंगलवार देर रात 17 हजार टका मासिक न्यूनतम वेतन की घोषणा की थी, जिसे मजदूरों ने खारिज कर दिया है. नाराज मजदूरों ने गाजीपुर में दो प्रमुख हाईवे पर जाम लगा दिया है. प्रदर्शनकारी मजदूर ढाका-टांगेल और ढाका-मयमनसिंह हाईवे पर नाओजोर, भोगरा, चंदना चौराहा और चायदाना इलाकों में जुटे हैं. प्रदर्शन के चलते दोनों हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हुई है और दोनों दिशाओं में भारी ट्रैफिक जाम लग गया है.

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सुरक्षाबलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले

प्रदर्शनकारी मजदूरों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस के गोले और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है. इसके अलावा सावर-आशुलिया इलाके की कई फैक्ट्रियों में भी मजदूरों के विरोध प्रदर्शन और काम बंद करने की खबरें सामने आई हैं. मजदूरों के आंदोलन के चलते गाजीपुर और सावर-आशुलिया औद्योगिक क्षेत्रों में कम से कम 87 फैक्ट्रियां बंद हैं. न्यूनतम वेतन को लेकर जारी गतिरोध के कारण गारमेंट उद्योग में उत्पादन प्रभावित हो रहा है.

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बांग्लादेश में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर 24वें दिन भी हिंसक प्रदर्शन

बांग्लादेश में बेहतर मजदूरी और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गारमेंट (कपड़ा फैक्ट्री) मजदूरों का आंदोलन लगातार जारी है. प्रदर्शन कई औद्योगिक जिलों तक फैल गया है. मजदूरों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई हैं.

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क्या है मजदूरों की प्रमुख मांग?

मजदूरों की मांग है कि मौजूदा 12,500 टका मासिक न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 30,000 टका किया जाए. मजदूरों का कहना है कि महंगाई, भोजन, मकान का किराया और अन्य जरूरी खर्चों के कारण मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. अपनी मांगों को लेकर, ढाका, गाजीपुर, आशुलिया और सावर में हजारों मजदूर सड़कों पर उतरे और राजमार्गों को जाम किया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस, स्टन ग्रेनेड और लाठियों का इस्तेमाल किया. कुछ जगहों पर पत्थरबाजी, वाहनों में आगजनी और पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं.

आंदोलन के कारण सैकड़ों कपड़ा फैक्ट्रियों का काम प्रभावित हुआ है. कपड़ा उद्योग के निर्माता मजदूरों की 30,000 टका की मांग के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहे थे. आंदोलन के कारण 317 फैक्ट्रियों को लगभग 42.8 करोड़ डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है. बांग्लादेश के कपड़ा एवं गारमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है.

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