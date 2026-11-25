मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की आज शादी है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पंडाल से लेकर बारात की स्वागत के लिए समय निर्धारित हो चुका है. तय कार्यक्रम के अनुसार अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में शाम 5 बजे बारात के स्वागत का समय निर्धारित किया गया है.

और पढ़ें

बारात बिहटा के कृष्णा नगर से चलकर लदमा पहुंचेगी. अनंत सिंह होने वाली समधी रणविजय सिंह ने बताया कि कि बारात दोपहर करीब 2 बजे से आसपास निकलेगी, बिहटा से लदमा के बीच सड़क मार्ग से करीब 3 घंटे का समय लग सकता है. बारात में करीब 151 गाड़ियों जाएंगी. इस बीच दोपहर दो बजे ही अनंत सिंह के गांव लदमा में घुड़दौड़ का आयोजन होने वाला है. इस आयोजन को देखने के लिए करीब 10 हजार की भीड़ जमा हुई है. सभी को इंतजार है कि चमचमाती थार पर कौन कब्जा करता है.



शिवांगी की शादी मुख्य कार्यक्रम (25 नवंबर)

दोपहर 2 से 4 बजे तक- लदमा में घुड़दौड़ प्रतियोगिता

शाम 5 बजे- बारात का आगमन और भव्य स्वागत

शाम 7 बजे- प्रीतिभोज

रात 9 बजे बजे- जयमाला और मनोरंजन कार्यक्रम

इसके बाद वैदिक रीति-रिवाजों से विवाह

Advertisement

अनंत सिंह के समधी रणविजय कुमार सिंह (CRPF कमांडेंट) ने यह स्पष्ट किया है कि बारात बिहटा स्थित उनके नए घर से नदवां के लिए निकलेगी और इसमें करीब 151 गाड़ियां शामिल होंगी.

लदमा में करीब 11 बीघे में भव्य पंडाल बनाया गया है, करीब 5 लाखों मेहमानों के लिए भोज की व्यवस्था है और घुड़दौड़ प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए थार व स्कूटी जैसे इनाम रखे गए हैं.

घुड़दौड़ देखने के लिए भारी भीड़

जयपुर की तर्ज पर महलनुमा पंडाल

पूरे गांव और आयोजन स्थल को पिंक सिटी थीम पर सजाया गया है, जिसमें बड़े-बड़े झूमर और आकर्षक लाइटिंग लगाई गई है. जयमाला के लिए जयपुर के प्रसिद्ध 'पत्रकार चौक' की वास्तुकला जैसा 30 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा पक्का चबूतरा और मंच तैयार किया गया है, ताकि लाखों की भीड़ दूर से भी दूल्हा-दुल्हन को देख सके.



विदेशी फूलों से भव्य सजावट

स्वागत द्वार और मुख्य मंडप को सजाने के लिए थाईलैंड सहित देश-विदेश से विशेष फूल मंगाए गए हैं, जिनकी सजावट पर अकेले करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं.



शादी में आम जनता से लेकर वीवीआईपी मेहमानों तक करीब 4 से 5 लाख लोगों के भोजन का इंतजाम किया गया है. मेहमानों के लिए 150 तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं. महाभोज के लिए 35 टन पनीर और 4 क्विंटल बटर जैसी भारी मात्रा में सामग्री मंगाई गई है.

Advertisement

11 बीघे का रेस ट्रैक

शादी से पहले दिन सबसे बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता है, जिसके लिए करीब 11 बीघे जमीन पर विशेष ट्रैक तैयार किया गया है. बारिश के बाद मैदान में नमी होने पर अनंत सिंह ने खुद खड़े रहकर JCB, ट्रैक्टर और बालू डलवाकर ट्रैक को दुरुस्त कराया. देशभर से आने वाले वीवीआईपी मेहमानों और नेताओं जैसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बृजभूषण शरण सिंह के उतरने के लिए गांव में अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं.



---- समाप्त ----