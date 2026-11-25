15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है. ACC मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत A की ओर से खेलते हुए वैभव ने मंगलवार को महज 53 गेंदों पर 204 रन ठोक दिए.

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उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा भी खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक सके. उन्होंने वैभव की एक मजेदार एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें इस युवा बल्लेबाज को यमराज के रूप में दिखाया गया है.

Before his record-shattering knock, Vaibhav Sooryavanshi spoke to four people. His father, his childhood coach, his childhood friend and…….🤔 Stay tuned for a special interview coming up at 9:00 AM IST on https://t.co/sfyVercpdu as the batting sensation decodes his epic double century 💯💯 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

जडेजा की ओर से 24 नवंबर 2026 को शेयर की गई इस तस्वीर में वैभव के सिर पर मुकुट (Mukut) नजर आ रहा है. उन्हें यमराज के रूप में पेश किया गया है. दरअसल, UAE के गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस अंदाज में रन बरसाए, उसे देखते हुए यह तस्वीर उनके प्रदर्शन पर एक मजेदार टिप्पणी की तरह है. जडेजा की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा.

UAE के खिलाफ वैभव ने मचाया था तहलका

भारत A और UAE के बीच यह मुकाबला दोहा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खेला गया. UAE ने भारत A के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने 53 गेंदों पर 204 रन बनाए और भारत A ने महज 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता. वैभव के आउट होने के बाद कुमार कुशाग्र और रिंकू सिंह नाबाद रहे.

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28 गेंदों में शतक, 52 गेंदों में डबल सेंचुरी

वैभव की इस पारी ने लिस्ट A क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 29 गेंदों में शतक लगाया था.

A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

वैभव ने 40 गेंदों में 150 रन पूरे किए. यह भी लिस्ट A क्रिकेट में इस मुकाम तक पहुंचने का सबसे तेज रिकॉर्ड बना. इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर इतिहास रच दिया. वह लिस्ट A क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के चैड बोव्स के नाम था. उन्होंने 2024 में कैंटरबरी की ओर से ओटागो के खिलाफ 103 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे. वैभव ने इस रिकॉर्ड को लगभग आधे समय में तोड़ दिया. उनकी 204 रनों की पारी में 28 छक्के भी शामिल रहे.

डबल सेंचुरी के बाद अगली ही गेंद पर आउट हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी की पारी का अंत दोहरा शतक पूरा करने के ठीक अगली गेंद पर हुआ. उन्हें आर्यांश शर्मा ने कैच किया. हालांकि, तब तक भारत A की जीत लगभग तय हो चुकी थी. 250 रनों का लक्ष्य टीम ने 15 ओवर से भी कम समय में हासिल कर लिया.





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जडेजा ने यमराज के रूप में क्यों दिखाया?

जडेजा की तस्वीर में यमराज का रूप देने के पीछे भी एक दिलचस्प वजह है. हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज को प्राण हरने वाले देवता के रूप में जाना जाता है और उन्हें पारंपरिक रूप से मुकुट पहने दिखाया जाता है. UAE के गेंदबाजों के खिलाफ वैभव ने जिस तरह विकेटों और रनों की परवाह किए बिना हमला किया, उसे देखते हुए जडेजा का यह अंदाज काफी मजेदार था.

जडेजा खुद भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित ऑलराउंडर्स में शामिल हैं. ऐसे में उनके इस अंदाज में वैभव की तारीफ करना भी खास है. महज 15 साल की उम्र में लिस्ट A क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाले वैभव की पारी ने सीनियर क्रिकेटरों को भी कमेंट करने पर मजबूर कर दिया है.





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