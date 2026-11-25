उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के दौरान एक उम्मीदवार के नीट स्कोर में 100 अंकों का अंतर सामने आया है. दस्तावेजों में उम्मीदवार के 315 अंक बताए गए थे, जबकि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड और क्यूआर कोड की जांच में स्कोर 215 मिला.

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उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने दस्तावेजों में संभावित हेरफेर की आशंका जताते हुए डोईवाला पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा है. यूनिवर्सिटी ने एफआईआर दर्ज कर फरीदाबाद निवासी अनुराग खरे की बेटी आस्था खरे के नाम से जमा किए गए दो अलग-अलग आवेदनों की जांच करने की मांग की है.

क्यूआर कोड की जांच में मिले 215 अंक.

यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार शिव कुमार बरनवाल ने आजतक को फोन पर बताया कि क्यूआर कोड की जांच के दौरान अंकों का अंतर सामने आया. उम्मीदवार ने अपने आवेदन में 315 अंक दर्ज किए थे, लेकिन स्कोरकार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करने पर 215 अंक दिखाई दिए. दोनों स्कोर के बीच 100 अंकों का अंतर था.

यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार के पत्र के मुताबिक, मामला 24 नवंबर को हुई स्पॉट काउंसलिंग के दौरान सामने आया. अनुराग खरे अपनी बेटी की काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने 315 अंक वाला नीट स्कोरकार्ड जमा किया था. हालांकि, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उम्मीदवार के 215 अंक दर्ज थे.

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ईमेल और स्कोरकार्ड में बताए गए 315 अंक.

यूनिवर्सिटी के पत्र में कहा गया है कि अनुराग खरे ने 23 नवंबर को शाम 7:13 बजे संस्थान को ईमेल भेजा था. ईमेल के साथ लगी सूची में भी उम्मीदवार का नीट स्कोर 315 बताया गया था.

काउंसलिंग के दौरान पेश किए गए स्कोरकार्ड का क्यूआर कोड स्कैन करने पर 315 के बजाय 215 अंक दिखाई दिए. दस्तावेजों की जांच के बाद काउंसलिंग अधिकारियों ने इस अंतर पर चिंता जताई.

दो आवेदनों में दर्ज थे अलग-अलग स्कोर.

यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवार के नाम से जमा किए गए दो अलग-अलग आवेदन भी चिह्नित किए हैं. एक आवेदन में नीट यूजी के 315 अंक दर्ज थे, जबकि दूसरे आवेदन में 215 अंक बताए गए थे.

मामला सामने आने के बाद इसे काउंसलिंग बोर्ड के सामने रखा गया. बोर्ड ने कथित तौर पर अंकों के इस अंतर को गंभीर और संदिग्ध माना और यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस की मदद लेने का निर्देश दिया. इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार संजीव कुमार पांडेय ने पुलिस को पत्र लिखकर जांच की मांग की.

यूनिवर्सिटी ने साइबर यूनिट की मदद मांगी.

डोईवाला पुलिस स्टेशन को भेजे पत्र में यूनिवर्सिटी ने बताया कि नीट उम्मीदवारों से जुड़ा डेटा राज्य सरकार के जरिए मिलता है. पत्र में इस डेटा के संबंध में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, देहरादून का भी जिक्र किया गया है.

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डिप्टी रजिस्ट्रार ने पुलिस से जमा किए गए दस्तावेजों की पुष्टि करने और संभावित रूप से गलत नीट स्कोरकार्ड के जरिए काउंसलिंग में दाखिला लेने की कथित कोशिश की जांच करने को कहा है. शिकायत के साथ नीट स्कोरकार्ड, दोनों आवेदनों से जुड़े दस्तावेज, 23 नवंबर का ईमेल, अनुराग खरे का आधार कार्ड और उनकी ओर से दी गई सूची की प्रतियां लगाई गई हैं.

पत्र की प्रतियां आयुष और आयुष शिक्षा विभाग के सचिव, देहरादून के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और काउंसलिंग बोर्ड के सदस्यों को भी भेजी गई हैं. यूनिवर्सिटी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश देने और जांच में साइबर यूनिट को शामिल करने की मांग की है.

नीट स्कोर में 100 अंकों के अंतर और उम्मीदवार के नाम से मिले दो अलग-अलग आवेदनों के बाद यूनिवर्सिटी ने पुलिस जांच की मांग की है. पुलिस से दस्तावेजों की पुष्टि करने और संभावित हेरफेर के आरोप की जांच करने को कहा गया है.

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