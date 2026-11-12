'फ्यूचर वॉर... विमानों की संख्या से नहीं तकनीक से जीतेंगे', वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस में बोले राजनाथ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित वायु सेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्निवीरों के लिए दूसरे टूर ऑफ ड्यूटी की पहल का समर्थन किया. उन्होंने भरोसा जताया कि यह कदम तीनों सेनाओं को और मजबूत करेगा. यह फैसला सशस्त्र बलों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है.

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अग्निवीर योजना में युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है और अब दूसरे टूर की अनुमति से अनुभवी जवानों को सेवा में बनाए रखने का रास्ता खुलेगा. इससे सेनाओं में अनुभव और कौशल का स्तर बढ़ेगा तथा युवाओं को लंबे समय तक सेवा का अवसर मिलेगा.

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राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भविष्य की जीत सिर्फ विमानों की संख्या पर नहीं बल्कि तकनीकी, प्रतिक्रिया की गति और तैयारियों की सटीकता पर निर्भर करेगी. उन्होंने भारतीय वायुसेना से आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को मजबूत करने की अपील की ताकि तकनीक आधारित युद्धक्षेत्र में आश्चर्य का तत्व बनाए रखा जा सके.

पारंपरिक युद्धक्षेत्र अब पर्याप्त नहीं रहे. मिसाइलें, ड्रोन और उन्नत हथियार प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास संघर्षों का हवाला देते हुए उन्होंने सुसाइड ड्रोन, निगरानी और काउंटर-ड्रोन ऑपरेशनों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया. वायुसेना नेतृत्व से इलेक्ट्रॉनिक, साइबर और स्पेस वॉरफेयर जैसे नए क्षेत्रों के लिए अलग सिद्धांत और संचालन ढांचे विकसित करने को कहा गया.

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ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक

रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद वायुसेना द्वारा सिद्धांतों तथा संचालन विधियों के क्रियान्वयन की सराहना की. उन्होंने वायु योद्धाओं के पेशेवर रवैये, संयम और निर्णय क्षमता की तारीफ की. इस ऑपरेशन से मिले सबक अब वायुसेना की प्रक्रियाओं में दिख रहे हैं खासकर ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों पर बढ़ते जोर में.

तीनों सेवाओं के समन्वित योगदान को रेखांकित करते हुए सिंह ने कहा कि संयुक्तता और एकीकरण सैन्य योजना तथा संचालन का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए. यह ऑपरेशन आधुनिक युद्ध में समन्वय की अहमियत को साबित करता है.

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तकनीक आधारित बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा यूडीएएएन यानी यूनिट फॉर डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एप्लीकेशन नेटवर्किंग के तहत विकसित इन-हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों का शुभारंभ किया.

ये ऐप्स वायुसेना के सुरक्षित नेटवर्क पर लगाए जाएंगे और तीन प्रमुख क्षेत्रों- संचालन, प्रशासन तथा एयरोस्पेस सुरक्षा में कार्यों को स्वचालित और तेज बनाएंगे. यह पहल वायुसेना की दक्षता बढ़ाने और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर है. एआई के इस्तेमाल से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा.

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सम्मेलन का विषय क्या था?

दो दिवसीय इस सम्मेलन में सभी कमांड के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ, प्रमुख स्टाफ अधिकारी और डायरेक्टर जनरल शामिल हो रहे हैं. इस साल का विषय है ‘द ईयर ऑफ एम्पावरमेंट: मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन’ यानी सशक्तिकरण का वर्ष और विकेंद्रीकरण के माध्यम से दक्षता अधिकतम करना.

चर्चाएं संचालन, रखरखाव और प्रशासन पर केंद्रित हैं. राजनाथ सिंह के संबोधन से स्पष्ट होता है कि भारत आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है. पारंपरिक ताकत के साथ नई तकनीक, ड्रोन, साइबर और स्पेस क्षमताओं पर जोर दिया जा रहा है.

Attended the IAF Commanders’ Conference in New Delhi. Urged the Forces to strengthen and sustain both offensive and defensive dimensions of the ‘element of surprise’ to maintain operational readiness against conventional and emerging threats arising from rapid technological advancements and the evolving nature of modern warfare. During my address, I emphasised the need to continue bolstering intelligence and surveillance capabilities, enhance integration among systems and identify potential threats before they unfold. Also, launched the in-house Al applications developed by UDAAN for operations, administration and aerospace safety. https://t.co/MhTwexArTK — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 12, 2026

अग्निवीर योजना का विस्तार और एआई का इस्तेमाल सेना को युवा तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा. भविष्य के संघर्षों में सफलता के लिए संयुक्तता, नवाचार और तेज प्रतिक्रिया जरूरी है. यह सम्मेलन वायुसेना की तैयारियों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है.

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