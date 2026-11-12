'आजम ने कहा सरकार बनाइए', डासना जेल से निकलकर शिवपाल यादव ने बताई मुलाकात की पूरी बात

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. गाजियाबाद की डासना जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि आजम खान ने उनसे कहा, 'सरकार बनाइए'. शिवपाल के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है. इस मुलाकात के बाद उन्होंने आजम खान के साथ जेल में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल उठाए.

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शिवपाल यादव दिल्ली स्थित यूपी सदन से रवाना होकर डासना जेल पहुंचे थे. यहां उन्होंने आजम खान से मुलाकात की. जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आजम खान की स्थिति, उनके मुकदमों और मुलाकात की व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी.

जाली लगाकर कराई गई मुलाकात

शिवपाल यादव ने बताया कि आजम खान से जाली लगाकर मुलाकात कराई गई. उन्होंने इसे जेल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया. शिवपाल ने कहा कि आजम खान चार बार मंत्री और दो बार सांसद रह चुके हैं, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि शासन लगातार आजम खान का उत्पीड़न कर रहा है. शिवपाल के मुताबिक, आजम खान मजबूती से खड़े हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो जेल में जाली लगाकर मुलाकात कराने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी.

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आजम खान ने 2027 को लेकर क्या कहा?

शिवपाल यादव ने मुलाकात के दौरान हुई चुनावी बातचीत का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, आजम खान ने उनसे कहा कि' 2027 में सरकार बनाइए. शिवपाल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ है'.

उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद पूरे जोश के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे. शिवपाल का भरोसा है कि अदालत से आजम खान को न्याय मिलेगा.

मुकदमों में देरी के लिए शासन-प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों पर बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि उनके कई मामले खत्म हो चुके हैं. बाकी मामलों में कार्रवाई में देरी हो रही है. इसके लिए उन्होंने शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया.शिवपाल ने कहा कि उन्हें कोर्ट से पूरी उम्मीद है. उन्हें भरोसा है कि अदालत आजम खान को न्याय देगी.

ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर भी बोले शिवपाल

असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टियों के गठबंधन पर शिवपाल यादव ने कहा कि सभी को गठबंधन बनाने का अधिकार है. हालांकि, उनके मुताबिक यह गठबंधन बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं हो रहा है.इसके अलावा, राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भी शिवपाल ने प्रतिक्रिया दी. उनका कहना था कि भगवान सबके हैं और हर किसी को कहीं भी पूजा करने का अधिकार है.

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इस तरह आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल ने एक तरफ जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार पर सवाल उठाए, दूसरी तरफ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की बात भी कही.

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