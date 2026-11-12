अर्शदीप सिंह ने मंगेतर समरीन को पहनाई यूनिक डायमंड रिंग, 138 साल पुराना है डिजाइन, जानें कीमत और खासियत

Arshdeep Singh Samreen Kaur Engagement Ring: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर के साथ रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा दिया है. 11 नवंबर को अर्शदीप ने सिमरन को अपनी मंगेतर बना लिया है, सोशल मीडिया पर उनके रोमांटिक प्रपोजल की फोटोज भी तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें क्रिकेटर घुटने पर बैठकर उनको प्रपोज करते दिख रहे है.

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सिमरन ने इंस्टाग्राम पर इस ड्रीमी प्रपोजल की कई फोटोज शेयर की है, जिसमें वो डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. सिमरन और अर्शदीप की रोमांटिक फोटोज से ज्यादा एक्ट्रेस के हाथ में चमक रही रिंग ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. आइए जानते हैं इस तरह की डायमंड रिंग की क्या खासियत होती है, इसकी कीमत कितनी है.

सिमरन ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग

समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जिंदगी हमें बहुत कुछ दे सकती थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि इसने हमें एक-दूसरे का साथ दिया. जिंदगी भर साथ रहने के नाम. 11.11.2026 (हाय, मंगेतर).'

वैसे सेलिब्रेटीज की महंगी रिंग लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, मगर सिमरन की डायमंड रिंग अपनी सादगी की वजह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही है. अंगूठी में हीरे को खास अंदाज में जड़ा गया है, जिससे वह काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है. इस डिजाइन को प्रॉन्ग सेटिंग कहा जाता है.

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क्या होती है प्रॉन्ग सेटिंग?

प्रॉन्ग सेटिंग में हीरे को छोटे-छोटे धातु के पंजों जैसी शेप वाले हिस्सों से मजबूती से पकड़ा जाता है. यह अंगूठी मशहूर जूलरी ब्रांड Tiffany & Co. है और रिंग के सेंटर में सिंगल राउंड ब्रिलियंट कट डायमंड है. इस रिंग की सबसे अच्छी बात इसका सॉलिटेयर डिजाइन है, जिसकी वजह से पूरा फोकस सेंटर डायमंड पर बना रहता है.

इस डायमंड रिंग की कीमत?

सेलिब्रिटी जूलरी एक्सपर्ट पीयूष गोयल ने सगाई की अंगूठी की अनुमानित कीमत का खुलासा किया. अमेरिका में साइज 6 की प्लैटिनम और हीरे से जड़ी सगाई की अंगूठी की कीमत करीब 59,000 डॉलर यानी लगभग 55.26 लाख रुपये है.

वहीं, भारत में कैरेट के हिसाब से इसके सीमित ऑप्शन मिलते हैं, यहां 1.69 कैरेट वाली अंगूठी की कीमत 44 लाख रुपये, जबकि 2.10 कैरेट वाली अंगूठी के लिए 66.79 लाख रुपये खर्च करने होंगे.

सॉलिटेयर डिजाइन रिंग की खासियत

इस क्लासिक डिजाइन को लग्जरी जूलरी ब्रांड टिफनी एंड कंपनी ने साल 1886 में पेश किया था. इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हीरा अंगूठी के बैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है. इस बनावट के कारण हीरे पर ज्यादा रोशनी पड़ती है, जिससे उसकी चमक और खूबसूरती साफ उभरकर दिखाई देती है. वहीं, छह छोटे प्रॉन्ग्स हीरे को मजबूती से अपनी जगह पर थामे रखते हैं. यही वजह है कि 138 साल से भी ज्यादा पुराना यह डिजाइन आज भी सगाई की अंगूठियों के सबसे फेवरेट क्लासिक स्टाइल में शामिल है.

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