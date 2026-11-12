दिन में पढ़ाई, रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम... ऐसे 10 लाख का लोन चुका रहा ये लड़का

सुबह के करीब 7 बजे, जब ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब हैदराबाद का 19 साल का अभिराम अपनी रात की ड्यूटी खत्म करके घर लौटता है. वह रातभर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है. घर पहुंचकर नहाता-धोता है और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करता है.

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दिन में BTech की पढ़ाई और सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद रात को फिर ड्यूटी पर पहुंच जाता है. आखिर 19 साल की उम्र में उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? दरअसल, उसके परिवार पर 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन है, जिसकी हर महीने 27 हजार रुपये EMI चुकानी पड़ती है. इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसने पढ़ाई के साथ नौकरी करने का फैसला किया.

पिता के साथ एक ही जगह करता है नौकरी

अभि राम हैदराबाद के KG रेड्डी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में BTech की पढ़ाई कर रहा है. वह अभी दूसरे साल का स्टूडेंट है. उसके पिता भी उसी जगह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, जहां अभि काम करता है.

दोनों की ड्यूटी का समय अलग-अलग है. अभि रात की शिफ्ट में काम करता है और सुबह करीब 7 बजे उसके पिता दिन की ड्यूटी संभालने पहुंच जाते हैं. इसके बाद अभि घर जाकर कॉलेज के लिए तैयार होता है.

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अभि अपने माता-पिता और दो बहनों के साथ हैदराबाद के फिल्म नगर-जुबली हिल्स इलाके में किराये के एक छोटे से कमरे में रहता है. पांच लोगों के इस परिवार के लिए यही एक कमरा किचन, बेडरूम और बैठने की जगह भी है.ऐसे में पढ़ाई के लिए शांति से बैठने की जगह मिलना भी उसके लिए आसान नहीं है. उसकी छोटी बहन दसवीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि बड़ी बहन फिजियोथेरेपी के चौथे साल में है.

पिता की सैलरी और बेटे की कमाई EMI में जाती है

अभि के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है. उसके पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं और हर महीने करीब 16 हजार रुपये कमाते हैं. वहीं, अभि को अपनी नौकरी से 13 हजार रुपये महीने मिलते हैं.

दोनों की कुल कमाई करीब 29 हजार रुपये है. परिवार पर 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन है, जिसकी हर महीने 27 हजार रुपये EMI चुकानी पड़ती है. यानी पिता और बेटे की लगभग पूरी कमाई लोन की किस्त भरने में चली जाती है. अभि की मां आसपास के घरों में हाउस हेल्प के तौर पर काम करती हैं. उनकी कमाई से घर का किराया, राशन और बाकी जरूरी खर्च पूरे होते हैं.

अभि के मुताबिक, वह करीब 10 महीने से लगातार लोन की EMI चुका रहा है. इतनी कम उम्र में परिवार की इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाना आसान नहीं है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय पढ़ाई के साथ काम करने का रास्ता चुना.

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पहले की नौकरियों से पढ़ाई पर पड़ रहा था असर

सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले अभि ने कई दूसरे काम भी किए. उसने पैकेजिंग का काम किया और फूड डिलीवरी भी की. लेकिन इन नौकरियों में उसका काफी समय निकल जाता था. इसका सीधा असर कॉलेज की पढ़ाई पर पड़ने लगा.

अभि ने बताया कि उसने करीब तीन-चार महीने तक ये काम किए, लेकिन उसे कॉलेज के असाइनमेंट और पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था. धीरे-धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा.इसके बाद उसने रात की शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का फैसला किया. इस काम में उसे हर महीने तय सैलरी मिल जाती है और रात के अपेक्षाकृत शांत समय में पढ़ाई करने का मौका भी मिल जाता है.

'कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता'

अभि सिर्फ अपनी पढ़ाई और नौकरी तक सीमित नहीं है. वह इंस्टाग्राम पर भी अपने अनुभव साझा करता है. सोशल मीडिया पर वह 'BTech Security Wala' के नाम से पॉपुलर हो रहा है. अभि ने बताया कि उसके कई दोस्त भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. जब उसने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का सुझाव दिया तो वे इसके लिए तैयार नहीं हुए. उन्हें लगता था कि इस तरह का काम करने से लोग क्या सोचेंगे.

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लेकिन अभि का मानना है कि ईमानदारी से किया जाने वाला कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. एक बार उसकी मुलाकात एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से हुई, जिसने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

इसके बाद अभि ने सोचा कि क्यों न अपनी जिंदगी के अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए जाएं, ताकि दूसरे युवा भी समाज के डर और झिझक से बाहर निकलकर काम करने के लिए प्रेरित हों.उसका कहना है कि युवा दूसरों के जजमेंट की चिंता किए बिना अपने परिवार की मदद करने और पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कोई भी ईमानदार काम कर सकते हैं.

50 वीडियो बनाने के बाद मिली पहचान

अभि ने करीब 18 साल की उम्र में अपनी मौजूदा नौकरी शुरू कर दी थी. हालांकि, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने की शुरुआत उसने इसी साल फरवरी में की. शुरुआत में उसके वीडियो पर बहुत कम व्यूज आते थे. उसने लगातार वीडियो पोस्ट किए, लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच करीब 40 से 50 वीडियो डालने के बावजूद उसे खास सफलता नहीं मिली.

फिर अगस्त में उसकी एक रील करीब 10 हजार लोगों तक पहुंची. इसके बाद उसे दर्शकों से काफी प्रोत्साहन मिलने लगा. धीरे-धीरे BTech और दूसरे कोर्स कर रहे छात्र उससे संपर्क करने लगे. कई युवाओं ने उससे पूछा कि पढ़ाई के साथ नौकरी कैसे ढूंढें और आर्थिक जिम्मेदारियों को कैसे संभालें.

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अब अभि सिर्फ अपनी दिनचर्या के वीडियो नहीं बनाता, बल्कि दूसरे छात्रों को नौकरी खोजने और पढ़ाई के साथ कमाई करने के बारे में भी सलाह देता है.

महंगे कोर्स की जगह मुफ्त शिक्षा देना है सपना

अभि का कहना है कि वह सोशल मीडिया पर मशहूर होना या बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना नहीं चाहता. उसका पहला लक्ष्य BTech की पढ़ाई पूरी करना और अच्छी नौकरी हासिल करना है.

लेकिन इसके साथ ही वह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद भी करना चाहता है. उसका मानना है कि आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीक सीखना जरूरी है, लेकिन कई कोर्स इतने महंगे हैं कि हर छात्र उन्हें नहीं कर सकता.

उसके मुताबिक, AI जैसे विषयों के कुछ कोर्स की फीस 50 हजार से 80 हजार रुपये तक होती है. जिन छात्रों के लिए कॉलेज की फीस जुटाना ही मुश्किल है, उनके लिए इतना खर्च करना आसान नहीं है. अभि भविष्य में ऐसी पढ़ाई से जुड़ी सामग्री मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहता है. वह अपने अनुभव और सीखी हुई चीजों के वीडियो बनाकर दूसरे छात्रों को सिखाना चाहता है.

पहला ब्रांड ऑफर मिला, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले

इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के साथ अभि को ब्रांड के साथ काम करने का मौका भी मिला. उसे पहला पेड ब्रांड कोलैबरेशन ऑफर मिला था, लेकिन उसके मुताबिक, कंपनी ने अब तक उसे पैसे नहीं दिए हैं. उसने बताया कि वह कई बार कंपनी को मैसेज कर चुका है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा.

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जब उससे पूछा गया कि अगर उसके वीडियो पर लाखों व्यूज आने लगें या किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ऑफर मिले तो क्या वह कॉलेज छोड़ देगा? इस पर उसका जवाब साफ था. वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करना चाहता है. उसके लिए डिग्री और करियर सबसे ज्यादा जरूरी हैं.

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फिलहाल अभि की जिंदगी कॉलेज, परीक्षाओं और रात की ड्यूटी के बीच गुजर रही है. 19 साल की उम्र में जहां ज्यादातर युवा अपने करियर के बारे में सोच रहे होते हैं, वहीं अभि अपने परिवार का 10 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के साथ अपना भविष्य बनाने में जुटा है.

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