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'सपा-कांग्रेस के लिए हमारे गठबंधन के दरवाजे खुले', आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले चंद्रशेखर आजाद

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया है. चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन को सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का मोर्चा बताया है जो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है.

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AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है. (Photo: ITG)
AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है. AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया है. आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इसे प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का मोर्चा बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है. 

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी कमजोर वर्गों का शासन देखा है. पिछले कई सालों में कमजोर और पिछड़े वर्गों की स्थिति में कितना बदलाव आया है, यह जमीन पर जाकर देखा जा सकता है. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं तो सरकार धर्म के खतरे में होने की बात करने लगती है. 

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की करीब 25 करोड़ आबादी और खासकर युवाओं के भविष्य की चिंता करना जरूरी है. किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं, महिलाओं को रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिल रहा है या नहीं, इन सवालों पर भी बात होनी चाहिए. इसके अलावा गरीबों के साथ अन्याय, जातिगत अत्याचार, रेप और हत्या जैसी घटनाओं पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए.

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BJP को चुनौती देने के लिए मजबूत गठबंधन की जरूरत

चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया है कि उनका गठबंधन फिलहाल किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहा है. उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं. उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, विपक्षी दल बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है.

सपा-कांग्रेस के लिए दरवाजे खुले

उन्होंने साफ कहा कि आगे आने वाले समय में यही विकल्प है. पुरानी पार्टियां अब विकल्प नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'अगर पुरानी पार्टियां विकल्प होती तो बीजेपी को हरा देती.'

उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी दरवाजे खुले रखे हैं. अगर ये पार्टियां साथ आना चाहती हैं तो मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं. चंद्रशेखर ने दावा किया कि उनका गठबंधन युवाओं को रोजगार देने और कमजोरों को न्याय देने का काम करेगा. 

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