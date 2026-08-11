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Trump Impact On Crude: ट्रंप ने ईरान से कर दी ये बड़ी डिमांड, अचानक कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग

Donald Trump Iran Demand Impact: अमेरिका-ईरान में सबकुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने ऐसी डिमांड रख दी है, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों अचानक तगड़ा उछाल आ गया है.

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ट्रंप की ईरान से डिमांड का कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर. (Photo: File/ITG)
ट्रंप की ईरान से डिमांड का कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ा असर. (Photo: File/ITG)

कच्चे तेल की कीमतों में अचानक फिर आग (Crude Oil Price Surge) लगी नजर आ रही है और इसका कनेक्शन सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माना जा सकता है. दरअसल, बीते कुछ दिनों से ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ने के दावे कर रहे ट्रंप ने अचानक ईरान के सामने एक बड़ी डिमांड (Donald Trump Demand From Iran) रख दी है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर हुआ है. ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत एक झटके में करीब 5 फीसदी उछल गई. 

क्रूड की कीमतों में तगड़ा उछाल
US-Iran जंग से गहराए मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर आने वाले हर अपडेट का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता नजर आया है. सोमवार को एक बार फिर इंटरनेशनल मार्केट में Crude Oil Price में आग लग गई. ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव करीब 5 फीसदी की उछाल के साथ 87 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया. तो वहीं WTI Crude Price भी 4.50 फीसदी से ज्यादा की तेजी लेकर 82 डॉलर के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया. यही नहीं तेल के साथ ही नेचुरल गैस की कीमत भी 4.60 फीसदी की छलांग लगाकर 2.784 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. 

ट्रंप ने ऐसा क्या रहा, तेल में लगी आग?  
कच्चे तेल की कीमतों में अचानक ये तगड़ा उछाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के सामने रखी गई एक नई डिमांड के के बाद देखने को मिली है. Donald Trump ने ईरान से उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है, जो ईरान से जुड़े तमाम संघर्षों में अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर गंभीर घायल हुए हैं. ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब भविष्य में US-Iran Talk में ये मुद्दा भी शामिल किया जाएगा. 

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इन मुद्दों पर अटकी बात, अब नया ट्विस्ट
मिडिल ईस्ट जंग में कई बार अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर बात आगे बढ़ने के दावे किए गए हैं, लेकिन अब तक टेंशन खत्म नहीं हो सकी है. हालांकि, युद्ध थम गया है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को लेकर दोनों में तनातनी जारी है, जो दुनिया की कुल तेल जरूरत के करीब 20 फीसदी की आवाजाही के लिए जरूरी है. 

यहां बता दें कि Trump की डिमांड, ईरान की बीते पांच महीने चले सैन्य संघर्ष में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग के बाद की गई है. ट्रंप ने ईरान की इस मांग को ‘दिलचस्प विचार’ बताते हुए कहा कि वह भी तेहरान से इसी तरह की मांग कर रहे हैं. बहरहाल, अमेरिका और ईरान के बीच आए इस नए ट्विस्ट ने तेल की कीमतों में उछाल ला दिया है और एक बार फिर दुनिया में महंगाई का जोखिम बढ़ गया है. 

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