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20 रुपये में बाल कटवाने वाले दिन याद हैं? युवक ने बनाई ऐसी वेबसाइट, लोग बोले- बचपन याद आ गया

मुंबई के एक युवक ने ऐसी वेबसाइट बनाई है, जो पुराने मोहल्ले के सैलून में बजने वाले गानों का एहसास कराती है. सोशल मीडिया पर यह अनोखा आइडिया लोगों को बचपन और पुराने दिनों की याद दिला रहा है.

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20 रुपये वाले हेयरकट की दिला दी याद (Photo:X/@ybhrdwj)
20 रुपये वाले हेयरकट की दिला दी याद (Photo:X/@ybhrdwj)

क्या आपको वह दौर याद है, जब मोहल्ले के सैलून में 20 रुपये देकर बाल कटवाए जाते थे? दीवारों पर फिल्मी पोस्टर, घूमता हुआ पंखा, लकड़ी की कुर्सी और बैकग्राउंड में बजते पुराने हिंदी गाने... यह सिर्फ हेयरकट नहीं होता था, बल्कि बचपन की एक खूबसूरत याद हुआ करती थी. अब मुंबई के एक शख्स ने इसी एहसास को एक वेबसाइट के जरिए फिर से जिंदा कर दिया है.

मुंबई के यश भारद्वाज ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है, जिसका कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है. इसमें उन गानों का कलेक्शन है, जो कभी पुराने भारतीय सैलून में अक्सर बजा करते थे. यानी नदीम-श्रवण के संगीत और कुमार सानू जैसे गायकों के सदाबहार गाने. वेबसाइट खोलते ही 90 के दशक का संगीत बजने लगता है और लोग पुराने सैलून की यादों में खो जाते हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह वेबसाइट उन्हें उस दौर में वापस ले जाती है, जब जिंदगी थोड़ी आसान और सुकून भरी लगती थी.

यादों को बना दिया डिजिटल अनुभव

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यश ने इस वेबसाइट का नाम 'Saloon' रखा है. उन्होंने X पर इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह वेबसाइट उस समय की याद दिलाती है, जब लोग महंगे सैलून नहीं, बल्कि मोहल्ले के छोटे-छोटे सैलून में जाया करते थे. वहां 20 रुपये में बाल कटते थे, हेयरस्टाइल बेहद सिंपल होती थी और बैकग्राउंड में बजने वाला संगीत पूरे माहौल को खास बना देता था. यश का कहना है कि वह उसी एहसास को इंटरनेट पर दोबारा जिंदा करना चाहते थे.

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देखें पोस्ट

लाखों लोगों को याद आ गया बचपन

यह आइडिया सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आया. कुछ ही समय में यश की पोस्ट को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए. हजारों लोगों ने कमेंट कर बताया कि वेबसाइट देखते ही उन्हें अपने बचपन, अपने शहर और मोहल्ले के पुराने सैलून की याद आ गई. कई यूजर्स ने लिखा कि उस दौर में बाल कटवाना सिर्फ एक काम नहीं होता था, बल्कि दोस्तों से मिलने और पुराने गाने सुनने का भी एक बहाना होता था.

विजय शेखर शर्मा ने भी किया रिएक्ट

इस वेबसाइट ने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का भी ध्यान खींचा. उन्होंने पोस्ट पर इमोजी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. इसके बाद वेबसाइट की चर्चा और तेजी से बढ़ने लगी.

लोग बोले- यह सिर्फ वेबसाइट नहीं, यादों का खजाना है

सोशल मीडिया पर लोगों ने इस आइडिया की जमकर तारीफ की. किसी ने लिखा कि बहुत शानदार, दिल खुश हो गया. एक यूजर ने कहा कि यह इंटरनेट पर देखी गई सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि लंबे समय बाद ऐसा कुछ देखा, जिसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी.

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कई लोगों का यह भी कहना था कि पुरानी यादों (नॉस्टैल्जिया) को एक बिजनेस आइडिया में बदलने का यह बेहतरीन उदाहरण है. यही वजह है कि यह वेबसाइट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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