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Til Burfi Recipe: न खोया, न चीनी... सावन में सिर्फ 2 चीजों से बनाएं तिल की नरम-मुलायम बर्फी, काजू कतली हो जाएगी फेल

Til Burfi Recipe: अगर आप भी सावन और रक्षाबंधन के त्योहार के लिए में घर पर कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बिना खोया और बिना दूध के बनने वाली स्वादिष्ट और शुद्ध तिल की मिठाई की रेसिपी बता रहे हैं जो सिर्फ 2 चीजों से बनकर तैयार हो सकती है.

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तिल की बर्फी (Photo: ITG)
तिल की बर्फी (Photo: ITG)

Til Burfi Recipe: सावन के पवित्र महीने में व्रत-उपवास के दौरान अक्सर कुछ मीठा और एनर्जी देने वाला खाने का मन करता है. लेकिन खोया, मावा या दूध से बनी मिठाइयां बनाने में न सिर्फ काफी समय लगता है, बल्कि ये पचने में भी भारी होती हैं. अगर आप भी सावन में बिना किसी झंझट के कुछ झटपट, टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो तिल की नरम-मुलायम बर्फी आपके लिए एकदम सही विकल्प है.

बिना खोया, बिना दूध और बिना किसी मुश्किल चाशनी के, महज 2 मुख्य चीजों से यह बर्फी तैयार हो जाती है. इसका स्वाद इतना लाजवाब और टेक्सचर इतना मुलायम होता है कि इसके आगे काजू कतली भी फीकी लगेगी. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान और सीक्रेट रेसिपी.

सामग्री:
सफेद तिल (White Sesame Seeds): 1 कप

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मिल्क पाउडर- 1 कप (अगर मिल्क पाउडर न हो तो फिर आधा कप खोया की जरूरत होगी)

चीनी या गुड़ : 1 कप

देसी घी: 1 छोटा चम्मच (कढ़ाई चिकनी करने और बर्फी में चमक लाने के लिए)

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल- खुशबू के लिए)

चांदी की बरक (ऑप्शनल)

बनाने की विधि:
एक कड़ाही में सफेद तिल डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें. ध्यान रहे तिल को ज्यादा न भूनें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है. अब इन तिलों को ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें.

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ध्यान रखें कि तिल को मिक्सी में डालकर पल्स मोड (रुक-रुक कर) पर दरदरा पीसना. लगातार चलाएंगे तो तिल से तेल निकलने लगेगा और मिश्रण खराब हो जाएगा.

अब गैस बंद कर दें और भुने हुए तिल में ही आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए. अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो खोया डाल दीजिए. अगर खोया भी नहीं हो तो आप काजू को पीसकर, बादाम को पीसकर, खरबूजे या तरबूजे के बीज को पीसकर भी इसमें मिला सकते हैं.

अब एक पैन में 200 ग्राम चीनी लेकर जो मेजरिंग कप के हिसाब से एक कप होगी. ध्यान रखें कि जितना तिल हो उतनी ही शक्कर लेनी है.

अब इसमें आधा कप पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएं. ध्यान रखें कि ये चाशनी आधा तार की होनी चाहिए. यानी ज्यादा चिपचिपी न हो.

अगर गुड़ की चाशनी बनानी हो तो धीमी आंच पर गुड़ को केवल पिघलने दें (चाशनी नहीं बनानी है). जैसे ही गुड़ पिघल जाए, गैस बंद कर दें.

अब चीनी की चाशनी या पिघले हुए गुड़ में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद सारा मिश्रण भी इसमें मिला दें.

एक थाली या ट्रे में थोड़ा-सा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार मिश्रण को थाली में डालें और चम्मच या कटोरी के पिछले हिस्से से दबाकर बराबर फैला दें.

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हल्का ठंडा होने पर ही मनचाहे आकार (डायमंड या स्क्वायर) में कट लगा लें. पूरी तरह ठंडा होने के बाद आपकी मुंह में घुल जाने वाली मलाईदार तिल बर्फी तैयार है.

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