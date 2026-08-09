scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा रिकॉर्ड टूटा... 33 साल के इस अंग्रेज खिलाड़ी ने किया कमाल, अब तक नहीं हुआ है इंटरनेशनल डेब्यू

वूस्टरशायर के स्टार बल्लेबाज जेक लिब्बी ने औसत के मामले में ऋतुराज गायकवाड़ को भी पीछे छोड़ दिया है. ये देखना दिलचस्प होगा कि घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले 33 वर्षीय जेक लिब्बी को इंग्लैंड की टीम में शामिल किया जाता है या नहीं.

Advertisement
X
जेक लिब्बी का घरेलू करियर काफी शानदार रहा है. (Photo: Getty Images)
जेक लिब्बी का घरेलू करियर काफी शानदार रहा है. (Photo: Getty Images)

घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने वाले जेक लिब्बी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग औसत के मामले में भारतीय स्टार ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ दिया है. लिब्बी के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि घरेलू क्रिकेट में शानदार आंकड़े होने के बावजूद वह अब तक इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए इंटरनेशनल डेब्यू नहीं कर पाए हैं. लिब्बी की उम्र 33 साल हो चुकी है, लेकिन इंग्लिश टीम से बुलावे का उनका इंतजार जारी है.

लिस्ट-ए क्रिकेट में मिनिमम 50 इनिंग्स खेलने वाले बल्लेबाजों में जेक लिब्बी का औसत अब सबसे बेहतर है. लिब्बी ने 56 लिस्ट-ए मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 53 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2456 रन बनाए, जिसमें 13 मौकों पर वो आउट नहीं हुए. इसी कारण उनका लिस्ट-ए एवरेज 61.40 तक पहुंच गया है. लिब्बी के नाम इस फॉर्मेट में छह शतक भी दर्ज हैं. लगातार बड़ी पारियां खेलने की क्षमता ने उन्हें इस खास सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है.

ऋतुराज का कैसा है लिस्ट-ए रिकॉर्ड?
बता दें कि जेक लिब्बी इंग्लिश घरेलू क्रिकेट में वूस्टरशायर का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके आंकड़े बताते हैं कि 50 ओवर्स के क्रिकेट में उन्होंने निरंतरता के साथ रन बनाए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिनका लिस्ट-ए एवरेज  58.61 है. ऋतुराज ने 104 लिस्ट-ए मुकाबलों में 5334 रन बनाए हैं, जिसमें 21 शतक और 20 अर्धशतक शामिल रहे.

सम्बंधित ख़बरें

rashid khan
राशिद खान ने रच दिया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले स्पिनर
Afghanistan Cricket Team
अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई, विंडीज की अटकी सांसें
World Cup 2027 Qualifier Update
ODI वर्ल्ड कप क्वाल‍िफायर पर बड़ा ऐलान, वेस्टइंडीज पर मंडराया खतरा!
Rohit and Virat
पाक क्रिकेटर ने किया रोहित-कोहली का समर्थन
Will Byrom, Adam Hilmy
भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, देखें फुल स्क्वॉड
Advertisement

हालांकि दोनों के लिस्ट-ए करियर में बड़ा अंतर है. ऋतुराज गायकवाड़ ने जेक लिब्बी की तुलना में लगभग दोगुने मुकाबले खेले हैं और उनके नाम पांच हजार से ज्यादा रन हैं. इसके बावजूद औसत के पैमाने पर फिलहाल इंग्लिश बल्लेबाज आगे निकल गया है. ऋतुराज भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में 58 से ज्यादा का औसत उनकी निरंतरता को दिखाता है.

इसी प्रदर्शन के दम पर वह भारतीय टीम तक पहुंचे. इसके उलट जेक लिब्बी की कहानी अलग रही है. घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद वह इंग्लैंड की कैप हासिल नहीं कर पाए हैं. अब लिस्ट-ए क्रिकेट में शीर्ष बल्लेबाजी औसत हासिल करने के बाद उनके आंकड़ों ने एक बार फिर ध्यान खींचा है.

जेक लिब्बी के सामने सबसे बड़ा सवाल अब उनके इंटरनेशनल करियर को लेकर है. 33 साल की उम्र में इंग्लैंड की नेशनल टीम में जगह बनाना आसान नहीं है, क्योंकि चयनकर्ताओं के पास कई युवा विकल्प मौजूद हैं. इसके बावजूद उनके आंकड़ों को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बिहार के गोपालगंज में 'लुटेरी दुल्हन' शादी के बाद पैसे और गहने लेकर फरार |
    PG की छत पर गार्ड ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अहमदाबाद में इंटीरियर डिजाइनिंग छात्रा से हैवानियत |
    ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा रिकॉर्ड टूटा... 33 साल के इस अंग्रेज खिलाड़ी ने किया कमाल, अब तक नहीं हुआ है इंटरनेशनल डेब्यू |
    नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कुछ मकानों में आई दरारें |
    20 रुपये में बाल कटवाने वाले दिन याद हैं? युवक ने बनाई ऐसी वेबसाइट, लोग बोले- बचपन याद आ गया |
    रांची के छात्रों के साथ खड़गे, बोले- राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाई आवाज |
    क्या लीक हो गया UGC NET का पेपर? 40 दिन बाद भी नहीं आई आंसर की, उम्मीदवारों ने 11 अगस्त को NTA ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी |
    15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा |
    UPI Payment MDR: घबराएं नहीं... UPI पेमेंट पर आपको नहीं देना होगा चार्ज, सरकार ने दी A To Z डिटेल |
    यश से पहले बॉलीवुड के ये स्टार्स स्क्रीन पर हो चुके 'न्यूड', हुआ था काफी विवाद
    Advertisement