PG की छत पर गार्ड ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अहमदाबाद में इंटीरियर डिजाइनिंग छात्रा से हैवानियत

अहमदाबाद के आनंदनगर इलाके में एक PG में रहने वाली इंटीरियर डिजाइनिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि PG में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने वाले धर्मसिंह ने छत पर युवती को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की. हालांकि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं पीड़ित छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक युवती रात करीब 10 बजे PG की छत पर वॉक करने के लिए गई थी. उस समय छत पर सिक्योरिटी गार्ड धर्मसिंह भी मौजूद था. आरोप है कि युवती ने जब आरोपी से बचने के लिए वहां से निकलने की कोशिश की, तो धर्मसिंह ने उसके गले में वायर बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

हरदोई का रहने वाला है सिक्योरिटी गार्ड

मामले की सूचना मिलते ही आनंदनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश के लिए आनंदनगर पुलिस, एलसीबी और क्राइम ब्रांच की करीब 10 टीमें गठित की गईं थीं. पुलिस टीमों ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी धर्मसिंह से जुड़े CCTV फुटेज भी जारी किए. इसमें वह लिफ्ट के जरिए छत की ओर जाता और वहां से आवाजाही करता हुआ दिखाई दे रहा है.

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला है और उसने कुछ ही दिन पहले PG में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी. पुलिस ने आरोपी को सुबह गिरफ्तार कर लिया. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

---- समाप्त ----