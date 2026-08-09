Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बनेगा महा-संयोग! बुधादित्य योग से 4 राशियों को मिलेगा अपार पैसा

Sawan Second Somwar 2026: सावन के पावन महीने का दूसरा सोमवार इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के कारक बुध ग्रह जलतत्व राशि कर्क में एक साथ विराजमान रहेंगे. इन दो प्रमुख ग्रहों के एक साथ आने से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, पद-प्रतिष्ठा, बौद्धिक क्षमता और धन-समृद्धि देने वाला योग माना गया है. सावन सोमवार के व्रत और बुधादित्य योग के इस अद्भुत मेल से भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ-साथ कई राशियों के जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलने जा रहे हैं.

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वृषभ राशि

तीसरे भाव में यह योग बनने से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के लिए सराहना और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

कर्क राशि

सूर्य और बुध आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में युति कर रहे हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और समाज में मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. व्यापार से जुड़े जातकों को अचानक कोई बड़ा सौदा या लाभ मिलने की संभावना है.

कन्या राशि

एकादश (लाभ) भाव में बुधादित्य योग बनने से आपकी आय में बंपर बढ़ोतरी के संकेत हैं. पुराने निवेश या व्यापारिक सौदों से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. बड़े भाइयों और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की के रास्ते खोलेगा.

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वृश्चिक राशि

भाग्य (नवम) भाव में इस योग का बनना आपके अटके हुए कामों को पूरा करेगा. उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के सुखद अवसर बनेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और करियर में पदोन्नति के योग हैं.

शुभ प्रभाव बढ़ाने के विशेष उपाय

- सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और बेलपत्र तथा शमी के पत्ते अर्पित करें.

- ऊं नमः शिवाय और ऊं बुधादित्य नमः मंत्र का जाप करें.

- सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और अक्षत (चावल) अर्पित करें.

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