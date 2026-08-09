scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan Second Somwar 2026: सावन के दूसरे सोमवार पर बनेगा महा-संयोग! बुधादित्य योग से 4 राशियों को मिलेगा अपार पैसा

Sawan Second Somwar 2026: 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव के आशीर्वाद के साथ-साथ एक अत्यंत दुर्लभ 'बुधादित्य राजयोग' भी एक्टिव हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि दूसरे सावन सोमवार से तीसरे सोमवार तक किन राशियों को फायदा होगा.

Advertisement
X
सावन सोमवार (Photo: ITG)
सावन सोमवार (Photo: ITG)

Sawan Second Somwar 2026: सावन के पावन महीने का दूसरा सोमवार इस बार धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर ग्रहों के राजा सूर्य और बुद्धि के कारक बुध ग्रह जलतत्व राशि कर्क में एक साथ विराजमान रहेंगे. इन दो प्रमुख ग्रहों के एक साथ आने से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, पद-प्रतिष्ठा, बौद्धिक क्षमता और धन-समृद्धि देने वाला योग माना गया है. सावन सोमवार के व्रत और बुधादित्य योग के इस अद्भुत मेल से भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ-साथ कई राशियों के जीवन में तरक्की के नए द्वार खुलने जा रहे हैं.

वृषभ राशि

तीसरे भाव में यह योग बनने से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के लिए सराहना और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

BHAGYA CHAKRA DAILY HOROSCOPE ARIES TO PIS
शीघ्र विवाह के लिए सावन में करें ये उपाय, देखें भाग्य चक्र
rahu transit in dhanishta nakshatra
राहु के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत!
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
Weekly Tarot Rashifal (10-16 Aug 2026)
सूर्य ग्रहण वाला हफ्ता! कर्क-सिंह सहित इन राशियों पर भारी नया सप्ताह
कर्क राशि वाले आज उधार लेन-देन से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कर्क राशि

सूर्य और बुध आपकी अपनी ही राशि (प्रथम भाव) में युति कर रहे हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और समाज में मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. व्यापार से जुड़े जातकों को अचानक कोई बड़ा सौदा या लाभ मिलने की संभावना है.

कन्या राशि

एकादश (लाभ) भाव में बुधादित्य योग बनने से आपकी आय में बंपर बढ़ोतरी के संकेत हैं. पुराने निवेश या व्यापारिक सौदों से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. बड़े भाइयों और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन तरक्की के रास्ते खोलेगा.

Advertisement

वृश्चिक राशि

भाग्य (नवम) भाव में इस योग का बनना आपके अटके हुए कामों को पूरा करेगा. उच्च शिक्षा या लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के सुखद अवसर बनेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और करियर में पदोन्नति के योग हैं.

शुभ प्रभाव बढ़ाने के विशेष उपाय

- सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और बेलपत्र तथा शमी के पत्ते अर्पित करें.
- ऊं नमः शिवाय और ऊं बुधादित्य नमः मंत्र का जाप करें.
- सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और अक्षत (चावल) अर्पित करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    KBC 18 में पहुंचे आमिर खान, हुए ट्रोल, यूजर्स बोले- चौथी शादी कब होगी? |
    ₹500 की ट्रेन टिकट पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है? रेलवे ने बताया पूरा हिसाब |
    Til Burfi Recipe: न खोया, न चीनी... सावन में सिर्फ 2 चीजों से बनाएं तिल की नरम-मुलायम बर्फी, काजू कतली हो जाएगी फेल |
    'युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री...' CJI सूर्यकांत को कॉन्वोकेशन में बुलाने पर भड़के छात्र |
    बिहार के गोपालगंज में 'लुटेरी दुल्हन' शादी के बाद पैसे और गहने लेकर फरार |
    PG की छत पर गार्ड ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, अहमदाबाद में इंटीरियर डिजाइनिंग छात्रा से हैवानियत |
    ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा रिकॉर्ड टूटा... 33 साल के इस अंग्रेज खिलाड़ी ने किया कमाल, अब तक नहीं हुआ है इंटरनेशनल डेब्यू |
    नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कुछ मकानों में आई दरारें |
    20 रुपये में बाल कटवाने वाले दिन याद हैं? युवक ने बनाई ऐसी वेबसाइट, लोग बोले- बचपन याद आ गया |
    रांची के छात्रों के साथ खड़गे, बोले- राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाई आवाज
    Advertisement