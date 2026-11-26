क्या आप भी एसबीआई कार्ड (SBI Card) का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हां, तो फिर अलर्ट हो जाएं 1 दिसंबर से आपका खर्च बढ़ने वाला है. दरअसल, एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्‍डर्स के लिए बदलाव (SBI Credit Card Rule Change) लागू होने जा रहे हैं. इनकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि नए बदलाव आपके ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल कॉस्ट में इजाफा कर सकते हैं. आइए इन बदलावों और इनके असर के बारे में जानते हैं...

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SBI कार्ड में कहां बदलाव का असर

1st December Rule Change के बारे में विस्तार से बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई कार्ड की ओर से पहले ही इन बदलावों के बारे में अलर्ट कर दिया गया था और बीते 27 अक्टूबर को शेयर किए गए एक नोटिस के मुताबिक, कुछ ज्यादा कीमत वाले ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल ट्रांजेक्‍शन पर कार्ड होल्डर्स को एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा.

नया चार्ज स्ट्रक्चरएक बिलिंग साइकिल में 30,000 रुपये से ज्‍यादा के ट्रांसपोर्टेशन लेन-देन और 50,000 रुपये से ज्यादा के कुल फ्यूल खर्च पर लागू होगा. यानी SBI Card से जुड़े इन बदलावों का सीधा असर ऐसे कार्ड होल्डर पर पड़ने वाला है, जो अक्सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े पेमेंट करते हैं या फ्यूल पर ज्‍यादा खर्च करते हैं. उन्हें अचानक लगने वाले चार्ज से बचने के लिए अपने ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करना होगा.

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इससे ज्यादा खर्च, तो 1% शुल्क

दिसंबर महीने की पहली तारीख से लागू होने जा रहे नए नियमों के तहत, SBI Card के जरिए ₹30,000 से ज्‍यादा के हर एलिजिबल ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शन पर अब 1% का शुल्क देना होगा. ट्रांजैक्शन की पहचान मर्चेंट कैटेगरी कोड (MCCs) 4111, 4784 और 4131 के तहत की जाती है, जो खास ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सर्विस को कवर करते हैं.

आसान शब्दों में समझें, तो अगर कोई एसबीआई कार्ड होल्डर ₹35,000 का एलिजिबल ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा पेमेंट करता है, तो उसे ₹350 का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. ₹50,000 के ट्रांजैक्शन पर यह फीस ₹500 लगेगी. यहां ध्यान रहे कि ये शुल्क हर इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन लेन-देन पर लागू होगा, पूरे बिलिंग साइकिल की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर नहीं.

पेट्रोल-डीजल पर संभलकर करें खर्च

अगला बदलाव SBI कार्ड यूज़र्स के लिए पेट्रोल-डीजल पर किए जाने वाले खर्च का है. उन्हें अब फ्यूल खर्च पर बारीक नजर रखनी होगी. क्योंकि एलिजिबल फ्यूल ट्रांजैक्‍शन की कुल वैल्यू ₹50,000 से ज्‍यादा होने पर, एसबीआई कार्ड 1 फीसदी का चार्ज लागू कर रहा है. मतदलब बिलिंग साइकिल के दौरान एलिजिबल फ्यूल ट्रांज़ैक्शन का कुल खर्च अगर ₹55,000 है, तो उस लेन-देन की कॉस्ट पर 1% यानी ₹550 का एक्स्ट्रा चार् लागू होगा.

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