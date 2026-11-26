आप हजारों फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग के लिए छलांग लगाएं और कुछ ही सेकंड में आपका चश्मा हवा में उड़ जाए. ऊपर से तेज हवा ऐसी चले कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाए. कुछ ऐसा ही हुआ जिलियन नाम की एक महिला के साथ. वह पूरे उत्साह के साथ प्लेन से कूदी थीं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही ने उनके एडवेंचर को मजेदार हादसे में बदल दिया. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, जिलियन स्काइडाइविंग के दौरान अपना चश्मा ठीक से टाइट करना भूल गई थीं. जैसे ही उन्होंने प्लेन से छलांग लगाई, तेज हवा के दबाव से उनका चश्मा चेहरे से खिसकने लगा. वह उसे संभाल पातीं, इससे पहले ही हवा उसे उड़ाकर ले गई.

हवा के झोंके ने चश्मे के साथ चेहरे का भी बिगाड़ा हाल

जिलियन इंस्टाग्राम पर @itzzjill नाम से मौजूद हैं. उन्होंने अपने स्काइडाइविंग का यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में वह एक इंस्ट्रक्टर के साथ हार्नेस से बंधकर आसमान में छलांग लगाती नजर आ रही हैं.

शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है. जिलियन ने आंखों पर स्काइडाइविंग वाला चश्मा पहन रखा है, लेकिन जैसे ही तेज हवा उनके चेहरे से टकराती है, चश्मा अपनी जगह से खिसकने लगता है.

वीडियो पर लिखे टेक्स्ट में भी इसी गलती का जिक्र किया गया है. इसमें लिखा है- जब आप छलांग लगाने से पहले अपना चश्मा टाइट करना भूल जाते हैं. जिलियन ने वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा, 'कम से कम वहां ऊपर कीड़े तो नहीं हैं.'

8 लाख से ज्यादा लोगों ने किया लाइक

जिलियन का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. इसे 8.40 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा - मैं तो हंसते-हंसते लोटपोट हो रहा हूं. वहीं, दूसरे ने मजाक में कहा - इन्होंने तो स्वर्ग के दरवाजे भी देख लिए होंगे. एक अन्य यूजर ने लिखा - माफ करना, लेकिन इस पर हंसी नहीं रोक पा रहा हूं. अच्छा हुआ कि आप सुरक्षित हैं.

एक शख्स ने लिखा है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि यह कितना मजेदार है. वहीं, एक दूसरी महिला ने बताया कि उसके साथ भी स्काइडाइविंग के दौरान ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने अपना चश्मा हाथों से कसकर पकड़ लिया था.

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स्काइडाइविंग में 193 KM प्रति घंटे तक होती है हवा की रफ्तार

वैसे तो स्काइडाइविंग के दौरान चश्मा उड़ जाना आमतौर पर जानलेवा स्थिति नहीं होती, लेकिन इससे काफी परेशानी हो सकती है. खासकर तब, जब कोई व्यक्ति करीब 120 मील प्रति घंटे यानी लगभग 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का सामना कर रहा हो.

आंखों पर चश्मा न होने से तेज हवा के कारण आंखों से लगातार पानी आ सकता है और कुछ समय के लिए दिखाई देना मुश्किल हो सकता है. अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है, तो उसके निकलने का खतरा भी रहता है. इसके अलावा हवा के साथ धूल या छोटे कण आंखों में जा सकते हैं, जिससे आंखों की सतह पर खरोंच आने का जोखिम रहता है.

यही वजह है कि स्काइडाइविंग से पहले सुरक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी चीज की जांच करना जरूरी होता है. चश्मे को ठीक से फिट करना भी इसी तैयारी का हिस्सा है. जिलियन की यह छोटी सी भूल भले ही इंटरनेट पर लोगों के लिए हंसी का कारण बन गई हो, लेकिन यह एडवेंचर स्पोर्ट्स में सावधानी बरतने की अहमियत भी बताती है.

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