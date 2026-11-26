सुबह की सैर पर निकलिए तो किसी भी कॉलोनी में एक नजारा आम है, कोई सज्जन कार का शीशा नीचे करके कचरे की थैली सड़क किनारे उछालता दिख जाएगा. और शाम को चाय की दुकान पर वही नगर निगम को कोसता हुआ भी मिलेगा कि शहर कितना गंदा है. ऐसा कुछ न कुछ हम सबने देखा है, और ईमानदारी से सोचें तो कभी न कभी खुद भी किया है. ये छोटी-सी बात एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है कि संविधान ने नागरिक के तौर पर हमसे जो उम्मीदें रखी हैं, हम उन्हें कितना निभा रहे हैं?

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ज़्यादातर लोग अपने मौलिक अधिकार जानते हैं, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, जीने का अधिकार, ये बातें बहसों में अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों का जिक्र स्कूल की परीक्षा या किसी सरकारी समारोह तक सिमटकर रह जाता है.

हर सर्दी में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से की हवा जहरीली हो जाती है. पराली, गाड़ियां, निर्माण की धूल, और पाबंदियों के बावजूद पटाखे, इन सबके पीछे कोई न कोई इंसान है. हर कोई मानता है कि प्रदूषण बुरा है, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा 'दूसरे' की होती है.

सार्वजनिक संपत्ति का हाल देखिए. मेट्रो और रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर पान-गुटखे की पीक, बसों की उखड़ी सीटें, पार्कों में टूटी बेंच. कभी किसी आंदोलन में बसें फूंक दी जाती हैं, मानो वे किसी और की संपत्ति हों, जबकि सच ये है कि वे हमारे ही टैक्स के पैसे से खरीदी गई थीं.

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वैज्ञानिक सोच की हालत और भी चिंताजनक है. व्हाट्सऐप पर आया मैसेज बिना जांचे-परखे फॉरवर्ड कर देना अब आदत बन गई है. कहीं इलाज के नाम पर झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं तो कहीं बच्चा-चोरी की अफवाह पर भीड़ किसी निर्दोष की जान ले लेती है. सोचने-परखने और सवाल पूछने की जो भावना संविधान हमसे चाहता है, वह फॉरवर्ड के शोर में दब गई है.

महिलाओं की गरिमा की बात करें तो सड़क पर फब्तियां, दफ्तरों में असहज माहौल और शादियों में दहेज की मांग आज भी हमारे आसपास मौजूद है, जबकि मंच से बराबरी की बातें सब करते हैं. और बच्चों की पढ़ाई का कर्तव्य? किसी ढाबे या चाय की दुकान पर 'छोटू' को बर्तन धोते देखकर हममें से कितने कुछ कहते हैं?

संविधान में मिले कर्तव्यों के प्रति हम इतने गैर-जिम्मेदार क्यों हैं, ये जानना भी जरूरी है. दरअसल, हमने कर्तव्य को 'किताबी चीज' मान लिया है. स्कूल में हम इन्हें याद करते हैं, पर जीते नहीं. दूसरी वजह, ये कर्तव्य कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं हैं, यानी न निभाने पर सीधी सजा नहीं मिलती. तीसरी, हमारे यहां ये सोच गहरी है कि 'सब कुछ सरकार का काम है.' और चौथी, जब हम देखते हैं कि नियम तोड़ने वाले बड़े लोग बच निकलते हैं, तो नियम मानने वाला खुद को ठगा महसूस करने लगता है.

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सुधार कहां से हो?

घर से शुरुआत: बच्चे उपदेश से कम और माता-पिता को देखकर ज्यादा सीखते हैं. जो पिता खुद सड़क पर कचरा फेंकता है, तो उसका बेटा सफाई का पाठ किताब में पढ़कर भी नहीं मानेगा.

स्कूलों में अभ्यासः कर्तव्य रटवाने के बजाय उन्हें करवाया जाए. कक्षा की सफाई की जिम्मेदारी, पौधे लगाना और उनकी देखभाल, किसी अफवाह की मिलकर जांच करना, ये छोटे काम ज्यादा असर डालते हैं.

नियम सबके लिए बराबरः जुर्माने का डर तभी काम करता है जब वह हर किसी पर बराबरी से लागू हो, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा. जब नियम तोड़ने पर कुछ नहीं होता, तो नियम मानना कमजोरी लगने लगता है.

नेताओं और अफसरों की मिसालः जो लोग कर्तव्य की बात मंच से करते हैं, उन्हें सबसे पहले खुद करके दिखाना होगा. जनता मिसाल देखती है, भाषण भूल जाती है.

मोहल्ले की छोटी पहलः रेजिडेंट वेलफेयर समितियां, युवाओं के ग्रुप्स और स्थानीय क्लब कचरा अलग करने, पेड़ लगाने या अफवाहों के खिलाफ जागरूकता जैसे काम आसानी से कर सकते हैं. बदलाव अक्सर ऊपर से नहीं, गली से शुरू होता है.

खुद से करें सवाल



अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हम सिर्फ अधिकार मांगते रहें और कर्तव्य दूसरों पर छोड़ते रहें, तो वह सिक्का खोटा हो जाता है. देश कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि वह हमारी गली, हमारे दफ्तर और हमारे व्यवहार का ही जोड़ है. अगली बार जब चाय की दुकान पर कोई शहर की गंदगी पर बहस करे, तो शायद पहला सवाल यही हो कि आज सुबह हमने अपने हिस्से का कर्तव्य निभाया या नहीं.

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तस्वीर इतनी काली भी नहीं

हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हैं, लेकिन तस्वीर इतनी भी काली नहीं. जब बाढ़ या भूकंप आता है तो अनजान लोग एक-दूसरे के लिए खाना, कपड़े और खून तक लेकर पहुंच जाते हैं. कोविड के दौर में आम लोगों ने जिस तरह एक-दूसरे का हाथ थामा, वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता. इंदौर जैसे शहरों ने दिखाया कि सफाई सिर्फ सरकारी काम नहीं, जनता की आदत भी बन सकती है. यानी कर्तव्य निभाने की भावना हमारे भीतर है, दिक्कत ये है कि वह संकट में जागती है, और रोज की जिंदगी में सोई रहती है.

हर नागरिक को ये 11 कर्तव्य जानने चाहिए

1. संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना.

2. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान आदर्शों का पालन करना.

3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना.

4. देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना.

5. सभी नागरिकों में सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ाना. साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों.

6. भारत की समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखना.

7. प्राकृतिक पर्यावरण, जंगलों, नदियों, झीलों और वन्यजीवों की रक्षा करना.

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना विकसित करना.

9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना.

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का प्रयास करना.

11. माता-पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं.

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