भारत को 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज बाबा अपराजित ने प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 32 साल के अपराजित ने बुधवार को अपने 15 साल लंबे क्रिकेट करियर को विराम देने का ऐलान किया. खास बात यह है कि उन्होंने 2026-27 के घरेलू सीजन के बीच में ही यह फैसला लिया है.

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अपराजित ने अपने करियर में कुल 102 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले. इनमें से ज्यादातर मैच उन्होंने तमिलनाडु के लिए खेले, जबकि 2024-25 सीजन से वह पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर केरल की टीम का हिस्सा बन गए थे. उनके नाम अलग-अलग फॉर्मेट में कुल 20 शतक दर्ज हैं. वह तमिलनाडु की तीन खिताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा भी रहे. इनमें 2017-18 की विजय हजारे ट्रॉफी और 2020-21 तथा 2021-22 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शामिल हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप से मिली पहचान

बाबा अपराजित को पहचान 2012 में भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के दौरान मिली थी. उन्होंने टूर्नामेंट में 171 रन बनाने के साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से पांच विकेट भी हासिल किए थे. पाकिस्तान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था.

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इसके बाद 2015 में उन्होंने इंडिया ए टीम में जगह बनाई, लेकिन वहां वह लगातार अपनी जगह पक्की नहीं कर सके. वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राइजिंग सुपर जायंट्स की टीमों का भी हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. उन्हें मुख्य रूप से ऐसे बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता था, जो तेजी से रन बनाने के बजाय पारी को संभालने पर ध्यान देता है. उनके 63 टी20 मैचों का कुल स्ट्राइक रेट 108 रहा.

अब कोचिंग में बनाना चाहते हैं पहचान

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपराजित अब कोचिंग में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं. वह पहले ही तमिल भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण से जुड़ चुके हैं. इसके अलावा तमिलनाडु के युवा खिलाड़ियों विमल कुमार और प्रदोष रंजन पॉल के साथ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर काम किया है.

बीसीसीआई से लेवल-2 कोचिंग सर्टिफिकेशन हासिल कर चुके अपराजित ने TNPL 2026 से भी अपना नाम वापस ले लिया था. इसके बजाय उन्होंने चेपॉक सुपर गिल्लीज के सहायक कोच की जिम्मेदारी संभाली थी.

'द हिंदू' से बातचीत में अपराजित ने कहा- मैं कोचिंग को लेकर बेहद जुनूनी हूं और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करना चाहता हूं. मैंने 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. मैं घरेलू क्रिकेट की मेहनत और संघर्ष को समझता हूं और खिलाड़ियों की परिस्थितियों से खुद को जोड़ सकता हूं. यह बहुत महत्वपूर्ण है. मैंने अभी-अभी संन्यास लिया है, इसलिए समझ सकता हूं कि ये खिलाड़ी किस दौर से गुजर रहे हैं.



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