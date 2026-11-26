मध्य प्रदेश के गुना जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां डॉक्टर की कार बेकाबू होकर मरीजों और उनके परिजनों को टक्कर मारती चली गई. हादसे में 9 महीने की गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल हो गए. महिला कार के नीचे दब गई थी. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला. गंभीर हालत में उसे भोपाल रेफर किया गया है.

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हादसे का LIVE वीडियो भी सामने आया है. इसमें अस्पताल परिसर में कार की चपेट में लोग आते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

कार के नीचे दब गई 9 महीने की गर्भवती महिला

जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर सुभाष सोनकर अस्पताल परिसर से कार लेकर निकल रहे थे. इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और वहां मौजूद लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में रामकन्या बाई नाम की 9 महीने की गर्भवती महिला कार के नीचे दब गई. लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने भोपाल रेफर कर दिया.

हादसे में एक 12 साल का बच्चा भी घायल हुआ. वह पैर में फ्रैक्चर की सर्जरी कराने के बाद लौट रहा था. कार की टक्कर से उसका दूसरा पैर भी टूट गया. इसके अलावा चार महिलाएं और दो पुरुष भी घायल हुए हैं. देखें VIDEO:-

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डॉक्टर को चक्कर आने की बात आई सामने

बताया गया है कि डॉक्टर सुभाष सोनकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण दिव्यांग हैं. बुधवार को वह लंबे अवकाश के बाद अस्पताल पहुंचे थे. घर लौटते समय वह कार लेकर निकले, तभी यह हादसा हो गया.

जिला अस्पताल के डॉक्टर पीएन धाकड़ के मुताबिक, सुभाष सोनकर को चक्कर आ गया था, जिसके कारण कार अनियंत्रित हुई. हादसे के बाद डॉक्टर सोनकर को भी ICU में भर्ती कराया गया है.

डॉक्टर के खिलाफ FIR, कार जब्त

घटना के बाद पुलिस ने डॉक्टर सुभाष सोनकर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में FIR दर्ज की है. पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है.

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. हादसे के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.

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