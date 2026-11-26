बेटी की शादी हो और घर में नाच-गाना न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है! मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर भी इन दिनों शादी की खुशियों का माहौल छाया हुआ है. उनकी बेटी शिवानी की शाही शादी 25 नवंबर को ऋषिकेष के साथ धूमधाम से संपन्न हुई. इस शादी में परिवार और मेहमानों के साथ पूरा जिला मानो जश्न में शामिल होता नजर आया. अब शादी के इनसाइड वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की पत्नी नीलम के मस्तीभरे अंदाज की हो रही है.

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बेटी की मेहंदी में नीलम ने लूटी महफिल

शिवानी की शादी से पहले हुए मेहंदी फंक्शन का एक वीडियो सामने आया है. इसमें नीलम हाथों में मेहंदी लगाए बेहद खुश नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी साफ झलक रही है. इस खास मौके पर एक डांसर अपनी परफॉर्मेंस से रंग जमा रही थी, तभी नीलम भी उसके साथ जुगलबंदी करने लगीं.

बैकग्राउंड में फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का मशहूर गाना 'मेहंदी लगाकर रखना' बज रहा था. गाने की धुन पर नीलम भी खुद को रोक नहीं पाईं. वह बैठे-बैठे ही गाने के बोल गुनगुनाती रहीं और डांसर के स्टेप्स से अपने स्टेप्स मैच करती दिखीं. खास बात यह रही कि हाथों में मेहंदी लगी होने के बावजूद उनका उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ.

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'रखना था दिल पर काबू, ये हुस्न तो है जादू...'

वीडियो में नीलम गाने की लाइनें गाती और मस्ती में इतराती-इठलाती नजर आ रही हैं. उनका यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी खूब एंजॉय करते दिखे. आमतौर पर अनंत सिंह के साथ राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चाओं में नजर आने वाली नीलम का यह चुलबुला रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर चर्चा है. यूजर्स को बेटी की शादी में नीलम का यह बेफिक्र और खुशमिजाज अंदाज भा रहा है. आखिर बेटी की शादी हर मां के लिए बेहद खास मौका होता है और नीलम भी इस खुशी को पूरे दिल से जीती दिखीं.

25 नवंबर को शिवानी ने ऋषिकेष संग लिए सात फेरे

बता दें कि अनंत सिंह की बेटी शिवानी की शादी 25 नवंबर को ऋषिकेष के साथ हुई. शादी को शाही अंदाज में आयोजित किया गया और समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान शामिल हुए।. इस शादी की चर्चा सिर्फ भव्य आयोजन को लेकर ही नहीं, बल्कि सामने आ रहे जश्न के वीडियोज को लेकर भी हो रही है.

मेहंदी से लेकर शादी तक की खुशियों के बीच नीलम का यह वीडियो अब खास तौर पर सुर्खियां बटोर रहा है. बेटी की जिंदगी के नए सफर की शुरुआत पर मां का यह डांस और मस्ती भरा अंदाज बता रहा है कि घर में जश्न का माहौल कितना रंगीन रहा.

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