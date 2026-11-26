अलीगढ़ में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है, जहां मीट कारोबार और उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में मजदूरी करने की आड़ में बांग्लादेशी नागरिक लंबे समय से रह रहे थे. पुलिस ने एलआईयू के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को पकड़ा है. हैरानी की बात यह है कि अलीगढ़ में रह रहे आरोपियों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी है.

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पुलिस के मुताबिक, पकड़ी गई अमीना बेगम ने पूछताछ में बताया कि वह 1992 में अपने परिवार के साथ बिना पासपोर्ट और वीजा भारत आई थी. उसके पास से बेटी सितारा के नाम पर बने दो आधार कार्ड मिले हैं. खास बात यह है कि दोनों कार्ड में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज है.

एलआईयू से मिले इनपुट के बाद रोरावर थाना पुलिस ने गोंडा रोड पर रेलवे पुल के पास दबिश दी. यहां से अमीना बेगम समेत परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े लोगों को पकड़ा गया. कुल 11 लोगों में आठ वयस्क और तीन नाबालिग शामिल हैं.

फर्जी दस्तावेजों से बनाई भारतीय पहचान

जांच में सामने आया कि इन लोगों ने कथित तौर पर अलग-अलग नाम और पते का इस्तेमाल कर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID समेत कई सरकारी दस्तावेज बनवा रखे थे. पूछताछ में एक व्यक्ति के 1999 से कई बार भारत आने-जाने की जानकारी भी मिली है.

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पुलिस को एक पारिवारिक विवाद से जुड़ी जानकारी भी मिली है. करीब आठ महीने पहले पत्नी से मारपीट के बाद एक व्यक्ति के घर छोड़ने का मामला सामने आया है. पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

13 नामजद, फर्जी पहचान बनवाने वालों की तलाश

पुलिस ने आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, 10 आधार कार्ड और दो पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं. मामले में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है. आठ वयस्क आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों के सरकारी दस्तावेज किस माध्यम से बने और इस काम में स्थानीय स्तर पर किसने मदद की. फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है.

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