इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में Hyundai अब एक ऐसा दांव खेलने जा रही है, जहां मुकाबला सिर्फ रेंज का नहीं, बल्कि डिजाइन, टेक्नोलॉजी और लोगों की पसंद का भी होगा. कंपनी की नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV अब पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आने की तैयारी में है. नाम Ioniq P हो सकता है, तारीख 16 जनवरी, 2027 तय बताई जा रही है और कीमत का पिटारा अगले साल ऑटो एक्सपो में खुल सकता है. यानी Hyundai की इस नई इलेक्ट्रिक SUV को लेकर इंतजार अब धीरे-धीरे दिलचस्प मोड़ ले रहा है.

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Hyundai की नई इलेक्ट्रिक SUV को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है. कंपनी ने हाल ही में भारत में Ioniq P नाम का ट्रेडमार्क भी आवेदन किया है. हालांकि, फिलहाल यह ट्रेडमार्क रिव्यू प्रोसेस में है और कंपनी या सरकारी ट्रेडमार्क वेबसाइट की ओर से नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV को HE1i कोडनेम से जाना जाता था. यह भारत में कंपनी की पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो Ioniq ब्रांड के तहत बड़े पैमाने पर ग्राहकों के लिए पेश की जाएगी.

इसका लुक-डिजाइन ग्लोबल Inster से मिलता जुलता होगा. Photo: Hyundai.com

पिछले ऑटो एक्सपो के दौरान हुंडई ने अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया था. उस मेगा इवेंट में क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमतों का ऐलान किया गया था. अब उम्मीद है कि, इस SUV को 16 जनवरी, 2027 को पेश किया जाएगा, जबकि इसकी कीमतों का ऐलान 4 फरवरी से 9 फरवरी, 2027 के बीच आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में किया जा सकता है.

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हुंडई के मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के एनालिस्ट कॉल के दौरान भी इस मॉडल को Ioniq P नाम दिया था. हालांकि ये नाम पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है. संभव है कि, कंपनी इसे कोई दूसरा नाम दे. लेकिन फिलहाल कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस एसयूवी को इसी Ioniq P नाम से ही संबोधित किया जा रहा है.



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कैसी होगी ये इलेक्ट्रिक एसयूवी

सबसे ख़ास बात ये है कि, ये हुंडई की तरफ से इंडियन मार्केट में पेश की जाने वाली पहली किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी. नई Hyundai Ioniq P को कंपनी के E-GMP (K) इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है. यह प्लेटफॉर्म हुंडई की ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार Inster में भी इस्तेमाल किया जाता है. इस प्लेटफॉर्म को खासतौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डेवलप किया गया है, जिससे बैटरी को कार के पैसेंजर कंपार्टमेंट के नीचे रखा जाता है.

ग्लोबल Hyundai Inster में 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं. भारत में बनने वाली नई इलेक्ट्रिक SUV में भी अलग-अलग बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाने की संभावना है. हालांकि, भारतीय मॉडल के बैटरी पैक और रेंज से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. लेकिन उम्मीद है कि, कंपनी इसमें बेहतर रेंज वाली बैटरी का इस्मतेाल करेगी.





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Hyundai Ioniq P को दो अलग-अलग बैटरी पैक के साथ पेश किया जा सकता है. Photo: Hyundai.com

कैसा होगा डिजाइन

भारत में टेस्टिंग के दौरान इस इलेक्ट्रिक SUV के कैमोफ्लाज प्रोटोटाइप देखे जा चुके हैं, जिससे इसके डिजाइन की कुछ झलक मिलती है. SUV में बॉक्सी डिजाइन, स्ट्रेट और हायर प्रोफाइल और लगभग फ्लैट रूफलाइन देखने को मिल सकती है. फ्रंट में पतले LED डे-टाइम रनिंग लैंप दिए जाएंगे, जबकि मेन हेडलाइट्स इनके नीचे पोजिश करेगी.

इसके साइड प्रोफाइल में उभरे हुए व्हील आर्च, रूफ रेल्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और छोटे ओवरहैंग देखने को मिलेंगे. इसका हायर पैसेंजर कंपार्टमेंट इसे Creta Electric से अलग बनाएगा. डिजाइन और बॉडी प्रपोर्शन के मामले में यह ग्लोबल Hyundai Inster से मिलती-जुलती हो सकती है.

मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

हुंडई ने इस साल सीईओ इन्वेस्ट डे के दौरान पुष्टि की थी कि उसकी आने वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV में लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक और नेक्स्ट जेनरेशन का इंफोटेनमेंट इंटरफेस मिलेगा. इसके ADAS फीचर्स में एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.



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इसके अलावा, नए इंफोटेनमेंट सिस्टम में कनेक्टेड कार फीचर्स और अपडेटेड यूजर इंटरफेस मिलने की उम्मीद है. हालांकि, भारत में पेश किए जाने वाले मॉडल के फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के करीब सामने आएगी.

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Hyundai की इस इलेक्ट्रिक SUV का उत्पादन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर स्थित कंपनी के प्लांट में किया जाएगा. कंपनी इस इंडिया-स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी प्रोडक्शन फेसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है. शुरुआती दौर में इस SUV के बैटरी सेल Svolt से लिए जाने की उम्मीद है. घरेलू बैटरी सेल प्रोडक्शन प्रोग्राम में एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ हुई देरी के चलते कंपनी फिलहाल बाहरी सप्लाई का इस्तेमाल कर सकती है.

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