ओडिशा के पुरी में कार्तिक पूर्णिमा की रात एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया. एक बुजुर्ग महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सांस ले रही थीं. शरीर को आराम की जरूरत थी, लेकिन मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा थी. परिवार के लोग उनके साथ थे. कोई महिला को संभाल रहा था, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को सड़क पर लुढ़काते हुए आगे बढ़ रहा था. मंजिल थी श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने बना अरुण स्तंभ. वहां पहुंचकर महिला ने भगवान जगन्नाथ और पतितपावन से अच्छी सेहत की प्रार्थना की.

और पढ़ें

रात का वक्त था. पुरी की सड़कों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही थी. कार्तिक पूर्णिमा का दिन होने की वजह से शहर में धार्मिक माहौल था. कोई पूजा-अर्चना के लिए आया था, तो कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा लेकर पहुंचा था. मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की हलचल थी. इसी बीच एक परिवार सड़क पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था.

यहां देखें वीडियो

परिवार के साथ एक बुजुर्ग महिला थीं. उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी. लेकिन वह अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दरबार तक पहुंचना चाहती थीं. उनके साथ चल रहे परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर को सड़क पर लुढ़काते हुए आगे बढ़ रहे थे. महिला को ऑक्सीजन मिलती रहे, इसका ध्यान रखते हुए परिवार धीरे-धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा था. रास्ता शायद उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार का साथ था और मन में दर्शन की इच्छा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सीक्रेट सुरंग के राज से उठेगा पर्दा... पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में स्कैनिंग शुरू, 23 सितंबर तक पता लगाएगी टीम

यह दृश्य पुरी के बड़ा डांडा इलाके का है. परिवार चलते-चलते श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित अरुण स्तंभ तक पहुंचा. श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने अरुण स्तंभ की अपनी धार्मिक पहचान है. खास मौकों पर यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसी जगह उस बुजुर्ग महिला ने भी अपनी प्रार्थना की.

सोचिए, उनके लिए उस पल की अहमियत क्या रही होगी. सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सहारा, शरीर की परेशानी और हर कदम पर परिवार की मदद. इन सबके बीच वह अपने आराध्य के सामने पहुंचीं. उन्होंने भगवान जगन्नाथ और पतितपावन से अच्छी सेहत की कामना की.

परिवार के सदस्य उनके साथ खड़े रहे. किसी ने सिलेंडर संभाला, तो किसी ने महिला का साथ दिया. महिला की इच्छा को पूरा करने के लिए परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ मंदिर के सामने तक पहुंचे. मौके पर मौजूद लोगों ने इस दृश्य को देखा. कुछ लोगों के लिए यह हैरान करने वाला था, तो कुछ के लिए बेहद भावुक कर देने वाला.

कार्तिक पूर्णिमा की रात, आस्था का एक अलग दृश्य

ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व बहुत खास है. इस मौके पर पुरी में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. भगवान जगन्नाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. मंदिर के आसपास का इलाका धार्मिक गतिविधियों से भरा रहता है. इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा पर पुरी में ऐसा ही माहौल था. लेकिन इस भीड़ के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंची बुजुर्ग महिला का दृश्य अलग था.

Advertisement

अक्सर हम धार्मिक आयोजनों में लोगों को हाथों में फूल, प्रसाद या पूजा की थाली लिए देखते हैं. कोई परिवार के साथ आता है, कोई दोस्तों के साथ. लेकिन यहां एक परिवार के हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर था. वही सिलेंडर, जो महिला को सांस लेने में मदद कर रहा था, उनके साथ मंदिर तक पहुंचा.

यह भी पढ़ें: मां के लिए 9 हजार KM दौड़ चुका 20 साल का बेटा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने निकला मोनू, अभी 9 महीने और दौड़ेगा

इस घटना को देखकर एक सवाल मन में आता है. जब शरीर साथ देना कम कर दे, जब सांस लेने के लिए भी मशीन का सहारा लेना पड़े, तब इंसान को आगे बढ़ने की ताकत कहां से मिलती है? हर व्यक्ति का जवाब अलग हो सकता है. किसी के लिए परिवार उम्मीद होता है, किसी के लिए इलाज और किसी के लिए प्रार्थना. इस बुजुर्ग महिला के लिए भगवान जगन्नाथ के सामने पहुंचकर प्रार्थना करना शायद ऐसा ही एक भावनात्मक सहारा था.

पुरी की उस रात हजारों लोगों ने पूजा की होगी. किसी ने अपने परिवार के लिए सुख मांगा होगा, किसी ने तरक्की और किसी ने जीवन की मुश्किलों से राहत. लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंची इस महिला की प्रार्थना ने वहां मौजूद लोगों को एक अलग भाव से जोड़ दिया. उस दृश्य में बीमारी से जूझते शरीर की मजबूरी थी, परिवार का साथ था और बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद थी.

---- समाप्त ----