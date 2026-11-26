26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमलों ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इन हमलों में 166 लोग मारे गए और 500 से ज्यादा घायल हुए. हमलावरों में से एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था. उसने पुलिस पूछताछ में विस्तार से बताया कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा के शिविर में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने उन्हें प्रशिक्षित किया.

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कसाब के बयान में बार-बार एक ‘मेजर जनरल साहब’ का जिक्र आता है, जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया, ट्रेनर्स को लाए और हमलावरों की तैयारी पर नजर रखी. मुंबई पुलिस के आरोपपत्र में 32 पाकिस्तानी आरोपियों में से यही एक व्यक्ति सिर्फ रैंक से चिह्नित है- आरोपी नंबर 20: मेजर जनरल साहब, नाम अज्ञात.

यह अधिकारी लश्कर-ए-तैयबा के बैतुल मुजाहिदीन शिविर में नियमित रूप से आता था. शिविर मुजफ्फराबाद के पास चेलाबंदी पहाड़ियों में था. कसाब ने बताया कि मेजर जनरल साहब ने फायरिंग रेंज पर उनके निशाने का जायजा लिया और उनकी सराहना की.

शिविर में मौजूद ट्रेनर्स उन्हें सलामी देते थे, जिससे लगता है कि वे पाकिस्तानी सेना के विशेष बलों से जुड़े थे. हमले के दौरान भी हमलावरों और उनके हैंडलर्स के बीच हुई बातचीत में इस मेजर जनरल का जिक्र आया. इससे साफ है कि वह पूरी योजना की निगरानी कर रहा था.

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आईएसआई की डायरेक्टरेट एस और गहरा संबंध

जांच एजेंसियों और डेविड हेडली के बयानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि 26/11 हमले सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा का काम नहीं थे. इसमें पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका थी. हेडली ने बताया था कि लश्कर के हर अधिकारी का आईएसआई हैंडलर होता था.

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मेजर जनरल नदीम ताज. (Photo: ITG)

हमले की समुद्री यात्रा की योजना बनाने में पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारी भी शामिल थे. मेजर जनरल साहब का आईएसआई की उस शाखा से जुड़ा होना संभव माना जाता है, जिसे डायरेक्टरेट एस कहा जाता है. डायरेक्टरेट एस आईएसआई के अंदर एक बहुत गोपनीय इकाई है. यह बाहरी गुप्त कार्रवाइयों, आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण और भारत, अफगानिस्तान जैसे देशों के खिलाफ प्रॉक्सी ग्रुप्स को संभालती है.

इस शाखा का प्रमुख आमतौर पर मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है. इसकी जड़ें अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ छेड़े गए प्रॉक्सी युद्ध में हैं. बाद में इसी तंत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया. हमले की योजना 2007-2008 के दौरान बनी थी. उस समय आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज थे, जो पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के करीबी माने जाते थे.

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डायरेक्टरेट एस के प्रमुख मेजर जनरल आसिफ अख्तर थे. मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद सितंबर 2008 में आईएसआई में बदलाव हुए. ताज और अख्तर दोनों को हटाया गया. कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये बदलाव अमेरिका के दबाव में हुए, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई हमलों में आईएसआई के निशान मिल रहे थे.

मेजर जनरल आसिफ अख्तर का करियर लंबा और विविध रहा. उन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया, सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम किया और बाद में पाकिस्तानी सेना में उच्च पद संभाले. सेवानिवृत्ति के बाद वे नाइजीरिया में उच्चायुक्त भी रहे. नदीम ताज मुशर्रफ के सैन्य सचिव रह चुके थे और उनके परिवार से रिश्तेदारी रखते थे. दोनों अधिकारियों से 26/11 के सिलसिले में कभी औपचारिक पूछताछ नहीं हुई.

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बाएं- मेजर जनरल आसिफ अख्तर. (Photo: ITG)

अब भी अनसुलझा सवाल

मुंबई पुलिस के आरोपपत्र में मेजर जनरल साहब की कोई स्केच या नाम नहीं है. कसाब के बयान के अलावा ठोस पहचान के प्रमाण सीमित हैं. हेडली के बयान, इंटरसेप्टेड बातचीत और खुफिया इनपुट्स से यह साफ है कि हमला पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठान के उच्च स्तर से जुड़ा था. लेकिन आरोपी नंबर 20 की सही पहचान आज भी रहस्य बनी हुई है.

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अठारह साल बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर किस अधिकारी ने इस भयानक हमले की योजना को हरी झंडी दी और क्यों. नदीम ताज और आसिफ अख्तर जैसे अधिकारियों के बारे में उपलब्ध जानकारी इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है.

26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंक की उस श्रृंखला की कड़ी था, जिसने भारत-पाकिस्तान संबंधों को लंबे समय तक प्रभावित किया. इस रहस्यमय मेजर जनरल की पहचान सामने आने से कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं.

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