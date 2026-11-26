कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक संस्थान में गार्ड के रूप में काम करने वाले भूपेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने सोशल मीडिया पर व्यू बढ़ाने के लिए अपने मोहल्ले में घर के पास खेल रहे मासूम पिल्ले को गर्दन से पकड़कर काटने का नकली वीडियो बनाया और 'डॉग बिरयानी' स्लोगन के साथ फेसबुक व इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. वीडियो वायरल होने के बाद एनिमल एक्टिविस्ट मयंक त्रिपाठी की शिकायत पर पुलिस ने सोशल मीडिया आईडी से एड्रेस निकालकर उसे दबोचा और हाथ जोड़कर माफी मंगवाते हुए थाने से परेड निकाली.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

मिली जानकारी के मुताबिक, भूपेंद्र सिंह ने फेसबुक पर 'डॉग बिरयानी' का स्लोगन लगाया और एक खेलते हुए मासूम पिल्ले को गर्दन से पकड़कर काट दिया. इसके साथ ही उसने इंस्टाग्राम पर अपना एक फोटो भी लगाया, जिसके पीछे 'तू जानेमन है जाने जिगर है' गाना बज रहा था. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने नाराजगी जताते हुए तरह-तरह के कमेंट किए.

शिकायत के बाद पुलिस ने निकाली परेड

वीडियो सामने आने पर एनिमल एक्टिविस्ट मयंक त्रिपाठी ने गोविंद नगर थाने में भूपेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उसकी आईडी और एड्रेस का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने थाने से ही उसकी परेड निकाली, जिसमें वह दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया और आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी.

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पूछताछ में आरोपी ने मांगी माफी

डीसीपी देवेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सोशल मीडिया पर अपने व्यू बढ़ाने के लिए यह हरकत की थी. उसने सच में डॉग नहीं मारा था. आरोपी के मुताबिक, ये पिल्ले उसके मोहल्ले में घर के पास ही खेल रहे थे और उसने अपनी गलती मान ली है. पुलिस ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा.

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